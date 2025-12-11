Ascultă Radio România Iași Live
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare; situaţie toxică şi încordată

11 decembrie 2025

Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă, iar conducerea instituției a criticat acuzațiile lansate în documentarul Recorder.

Cu toatea aceastea, judecătorul Raluca Moroşanu a intervenit la începutul conferinței, la Curtea de Apel Bucureşti, și a precizat că susţine afirmaţiile colegului său Laurenţiu Beşu din documentarul Recorder. Ea a descris atmosfera din instanţă ca fiind „toxică şi încordată” și a adăugat că sunt judecătorii sunt terorizaţi prin acţiuni disciplinare.

În schimb, Președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie, a subliniat că instituția apără independența justiției și combate narativele manipulative.

Cea mai gravă distorsionare, a precizat ea, se referă la schimbarea completurilor de judecată. Președintele a explicat că deciziile privind completurile și cariera judecătorilor au fost luate obiectiv, de factori externi, fără a afecta competența Curții.

Arsenie a reiterat că prescripția răspunderii penale nu justifică încălcarea altor reguli din Codul de procedură penală.

Un documentar Recorder, publicat recent, aduce în atenția publică o serie de acuzații privind modul în care funcționează justiția din România, cu privire la dosarele mari de corupție în care sunt anchetate nume sonore din politică și mediul de afaceri.

Documentarul realizat de Recorder prezintă mărturii și informații care descriu un sistem judiciar afectat de practici ce pun sub semnul întrebării funcționarea corectă a Justiției.

Mărturiile prezentate provin inclusiv din interiorul Curții de Apel București, unde judecători intervievați susțin că au existat presiuni și practici ce ar fi afectat repartizarea aleatorie a dosarelor și fermitatea soluțiilor.

(Radio Iași/ FOTO captură ecrain)

