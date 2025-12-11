Ascultă Radio România Iași Live
O judecătoare a Curţii de Apel Bucureşti a acuzat conducerea instituţiei că se lucrează într-un regim de teroare şi ameninţare

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 16:30

Conferinţă de presă tensionată astăzi la Curtea de Apel Bucureşti după dezvăluirile jurnaliştilor de la Recorder, care au arătat modul în care dosarele marilor corupţi sunt tergiversate până la prescriere.

O judecătoare a acuzat conducerea CAB că se lucrează într-un regim de teroare şi ameninţare, afirmând că tot ce se arată în documentarul „Justiţie capturată” este adevărat.

În schimb, şefa Curţii de Apel a arătat că se urmăreşte distrugerea înrederii în justiţie.

Diana Surdu a sintetizat aceste reacţii: Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, înconjurată de peste 40 de judecători, a respins acuzaţiile magistraţilor intervievaţi de echipa Recorder şi susţine că este vorba despre o campanie de linşare mediatică a sistemului judiciar, iar acţiunile par a fi parte dintr-un mecanism organizat de destabilizare. În opinia ei, articolele de presă şi declaraţiile judecătorilor privind regulile din instanţe în judecarea dosarelor de mare corupţie şi privind modificarea completurilor pe parcursul judecăţii sunt acţiuni cu ţintă de a crea haos şi a deligitima simultan şi Curtea de Apel înaintea finalizării unor noi dosare grele. De asemenea, şefa Curţii de Apel Bucureşti îl contestă pe judecătorul Laurentiu Beşu din documentarul Recorder, transferat de la Giurgiu la Bucureşti, şi-l acuză de apartenenţă la servicii.

În apărarea acestuia, în debutul conferinţei de presă a luat cuvântul judecătoarea Raluca Moroşanu de la secţia 1 penală, cu 26 de ani de experienţă în funcţie. Ea a afirmat că este adevărat tot ce a declarat colegul ei în documentarul Recorder privind schimbarea magistraţilor din completuri şi a criticat dur conducerea Curţii de Apel Bucureşti, despre care a spus că îi terorizează pe judecători cu acţiuni disciplinare şi trăiesc o situaţie toxică şi încordată.

La finalul expunerii sale, Liana Arsenie a mai spus că nu pretinde că nu sunt probleme în sistemul de justiţie ori o nevoie de îmbunătăţire a activităţii judiciare, însă, „preluarea ostilă în stradă a puterii judecătoreşti prin instigare publică sunt mecanisme care nu pot fundamenta niciodată o democraţie”. (Rador/ FOTO captură ecran)

