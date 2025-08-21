Ascultă Radio România Iași Live
Numărul unităţilor de învăţământ care solicită să devină şcoli-pilot este în creştere

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 07:58

În România, tot mai multe unităţi de învăţământ vor să devină şcoli-pilot în care se aplică modificări curriculare şi ale orarului în funcţie de necesităţile elevilor.

Felicia Mocanu ne oferă mai multe informaţii:  Numărul unităţilor de învăţământ care au solicitat Ministerului Educaţie şi Cercetării să devină şcoli-pilot pentru anul şcolar următor a fost în creştere faţă de anii anteriori, a declarat astăzi Radu Szekely, consilier onorific al Ministerului Educaţie şi Cercetării.

Radu Szekely: Dacă acum patru ani erau şase şcoli care au fost de acord să pornească pe drumul ăsta, în anul acesta într-adevăr au fost 18 şcoli aprobate, din cele 47 care au solicitat statut de şcoală-pilot.

Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, şcoală-pilot de patru ani, este pe primul loc în top 20 de licee din ţară după media de la Bacalaureat din acest an. Din 2021, colegiul a implementat programul de şcoală-pilot care îi permite să aibă un orar flexibil în clasa a XII-a. Elevii din ultimul an de liceu studiază doar materiile de Bacalaureat în ultimele două module ale anului şcolar. Din luna martie, elevii de clasa a XII-a merg la şcoală doar în zilele de luni, marţi şi miercuri, joi şi vineri fiind zile libere, program care vine în sprijinul elevilor. (Raador/ FOTO radioiasi.ro)

