Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 15:48 / actualizat: 16 octombrie 2025, 16:51

Noul guvern al Franţei a reuşit să se salveze după dezbaterea celor două moţiuni de cenzură depuse de opoziţie, care au fost respinse.

Supravieţuirea guvernului li se datorează deputaţilor socialişti, care au anunţat încă din zilele trecute că nu vor vota împotrivă, pentru că Franţa are nevoie de stabilitate.

Reprezentantele celor două extreme din opoziţia franceză, de stânga şi de dreapta, care au prezentat moţiunile lor, au criticat, de fapt, întreaga politică dusă de preşedintele Emmanuel Macron de la alegerea sa.

Corespondenta RRA la Paris, Daniela Coman: În scurtul discurs de răspuns, premierul Sébastien Lecornu şi-a exprimat nedumerirea privind depunerea celor două moţiuni de cenzură împotriva proiectului de buget pe anul viitor, care nu a fost încă depus la parlament, şi asupra căruia deputaţii vor avea aproape două luni şi jumătate de amendare şi dezbatere înaintea votului.

Sébastien Lecornu: Deocamdată nu există niciun text pe masă, iar discuţiile asupra bugetului nu au început. Realitatea, doamnelor şi domnilor deputaţi, este următoarea: fie ne angajăm în dezbatere, fie intrăm din nou în criză politică, iar aceste lucruri trebuie să vi le asumaţi. Să atacaţi un text cu care nu sunteţi de acord poate fi de înţeles, dar să iniţiaţi moţiuni de cenzură în absenţa proiectului de lege este pur şi simplu lipsă de bun simţ.

Daniela Coman: Proiectul de buget pe 2026 a fost aprobat în şedinţa de guvern şi urmează să fie depus în curând la parlament.

Votul de astăzi pune capăt unei lungi crize politice, după răsturnarea, în Adunarea Naţională, a cabinetului precedent al Franţei, la începutul lui septembrie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

