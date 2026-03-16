Nominalizările pentru Gala Premiilor Radio România Cultural

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 17:10

Radio România Cultural anunță nominalizările pentru ediția a XXV-a a Galei Premiilor Radio România Cultural, eveniment dedicat recunoașterii performanțelor excepționale din domeniul cultural românesc.

Festivitatea va avea loc luni, 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio și va fi însoțită de concertul extraordinar susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase.

Evenimentul va completa seara dedicată excelenței culturale cu o incursiune vibrantă în patrimoniul muzical românesc, readus la viață printr-o interpretare contemporană.

În cadrul Galei vor fi acordate distincții la opt categorii, precum și patru premii speciale.

Nominalizările la categoria Arte vizuale sunt: Dumitru Gorzo pentru expozițiile Pictodrome și Vrea cineva să fie eu?, două evenimente ale unui artist care integrează tradiția în creația lui, într-un mod adesea șocant și provocator; Marius Bercea pentru New Tenant | Sunshine Noir, o expoziție în care pictorul s-a desfășurat spectaculos în spațiu, într-o construcție scenografică; Victoria Zidaru pentru ReFacerea, o expoziție în care domină dialogul profund între sacru și profan și în care spațiul, instalațiile și elementele naturale transformă totul într-un spectacol vizual, tactil și olfactiv.

La categoria Muzică: Luiza Zan pentru albumul Aer, primul disc al jazzului autohton din ultimii 20 de ani cântat exclusiv în limba română, într-un stil actual care include și forme clasice ale genului, precum bossanova; Simion Bogdan-Mihai pentru albumul Idei care ard, 12 cântece selectate din mediile urban și rural, multe dintre ele apărute în preajma Primului Război Mondial, material care transmite tensiunea culturală și socială pe care aceste melodii o purtau în zilele de dinaintea Războiului cel Mare; Ana Cristina Leonte pentru albumul Now to now, primul proiect de „spoken word jazz” din România, care combină poezia, teatrul și povestirea cu improvizația și ritmurile jazzului, creând o experiență performativă cu totul aparte.

Nominalizările la categoria Educație sunt: Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) pentru contribuția la dezvoltarea gândirii critice și comunicării eficiente în rândul liceenilor, obținerea titlului de vicecampioană europeană la Finala Campionatului de Dezbateri și clasarea printre cele mai bune echipe din lume la Mondialele din Panama; Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București pentru realizarea, în premieră pentru România, a Ghidului de alfabetizare electronică în domeniul sănătății, inclusiv într-o versiune audio destinată persoanelor cu deficiențe de vedere; Centrul pentru Jurnalism Independent pentru Programul de Educație Media, care pregătește profesorii pentru a preda noțiuni de educație media, astfel încât elevii să poată să-și dezvolte gândirea critică și să recunoască știrile false.

La categoria Film au fost nominalizați: Ioana Grigore pentru regia filmului Leo Records: Doar pentru prietenii noștri, peliculă care vorbește despre contribuția muzicii la rezistența în fața regimurilor autoritare, dar și despre ce se întâmplă cu arta în epoca digitalului; Andra MacMasters pentru regia filmului Viitor luminos. Regizoarea preia arhiva unui videograf și cineast amator și ne invită la o incursiune în Coreea de Nord, unde, în iulie 1989, avea loc ediția a 13-a a unui mare festival studențesc; Andrei Ujică pentru regia filmului TWST / Things We Said Today. Andrei Ujică recreează în acest film de montaj cu multe note personale atmosfera unei epoci, cea a anilor ’60, folosind imaginea cea mai reprezentativă pentru acea perioadă, trupa Beatles.

Nominalizările la categoria Știință sunt: medicul Beatrie Mahler – pentru lansarea cursului Medicină Narativă și Comunicare Clinică medic-pacient la Universitatea de Medicină din București, curs în care viitorii medici învață să îmbine cunoștințele științifice cu abilități empatice de comunicare cu pacienții; doctor în geografie Daniela Pascal – de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, pentru participarea la expediția proiectului ISOPOLAR în Insula Livingston din Antarctica, proiect care face o analiză complexă a istoriei climatice din Antarctica; Aplicații medicale ale laserilor de mare putere – Dr. Laser, un proiect de interes societal major, care își propune să ofere posibilități de tratament și diagnosticare a cancerului prin metode inovative. Lider de proiect: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei – ELI RO.

La categoria Teatru: Actorul Tudor Chirilă – pentru naturalețea, autenticitatea, simplitatea și candoarea interpretării rolului Bérenger, în spectacolul Rinocerii de Eugen Ionescu, în regia lui Vlad Massaci, la Teatrul de Comedie din București; Regizorul Andrei Măjeri – pentru inventivitatea, subtilitatea, bogăția de mijloace și ludicul reconstruirii lumii cehoviene în descompunere, în spectacolul Livada de vișini de A.P. Cehov, producție a Teatrului de Stat Constanța; Echipa spectacolului Metamorfoza de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky la Teatrul Excelsior din București, pentru polifonia și luciditatea transpunerii unui text literar clasic într-o montare spectaculoasă despre alienarea și radicalizarea omului contemporan.

Nominalizările la categoria Poezie sunt: Svetlana Cârstean, pentru Restul și Arteziana, Editura Nemira. Două volume dintr-o proiectată trilogie „organică și personală a acelor teme vitale care te readuc în lume”, după cum o caracterizează chiar autoarea; Alina Purcaru, pentru Clivaj. Fidelitate, Editura Cartier. O carte de poeme transformate în micropovești, dublate adesea de un comentariu eseistic, reflexiv, despre viața femeii de azi și de ieri; Cătălin Pavel, pentru volumul ce ne-a rănit cel mai mult a fost gingășia, Editura Vinea. O poezie a realului care nu se lasă descifrat, deși autorul îl descoperă cu obstinație, strat după strat.

La categoria Proză au fost nominalizați: Tatiana Țîbuleac, pentru Când ești fericit, lovește primul, Editura Cartier. O carte despre dezrădăcinare, despre supraviețuire și eșec, despre traumele trecutului din Moldova post-sovietică, despre trecutul de care nu scapi și prezentul care nu te iartă; Iulian Bocai, pentru Revărsatul zorilor, proză scurtă, Editura Trei. Opt povești de dragoste și dorință, unite printr-un fir biografic comun, adevărate, dar și inventate, în același timp, în care sunt explorate teme ca singurătatea, sexualitatea, nostalgia, puritatea, alienarea; Augustin Cupșa, pentru 3300 de perechi de palme, Editura Trei, roman care traversează un secol și mai bine de istorie a României, de la Primul Război Mondial până în 2018, la centenar.

