Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 06:57

Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică până vineri. Opiniile şi propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare@rocnee.ro. 

Felicia Mocanu relatează: Schimbările programelor vin după aproape 20 de ani. Aproximativ 2.000 de profesori contribuie la realizarea programelor şcolare.

Bogdan Cristescu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Aceste programe sunt făcute efectiv de la nivelul oamenilor care le implementează. Pentru cele din tehnologic, operatorii socio-economici au jucat un rol foarte important.

Reporter: La finalul studiilor liceale, elevii vor atinge mai multe competenţe cheie, precum competenţe de limbă, comunicare şi alfabetizare, competenţe multilingvistice, competenţe digitale, civice, juridice, de mediu, dar şi competenţe antreprenoriale.

Bogdan Cristescu: Pe de o parte, este adaptarea la nevoile de acum. Pe de altă parte, este adaptarea la programele din internaţional. Matematica la trunchiul comun este mult, mult mai apropiată de realităţile vieţii, cu un accent foarte mare pe date, pe lucruri importante pentru societatea actuală.

Reporter: Următoarea etapă, prevăzută pentru finalul lunii ianuarie 2026, este publicarea programelor şcolare pentru toţi anii de studiu şi pentru toate disciplinele obligatorii prevăzute în noul curriculum liceal. Noile programe şcolare pentru liceu vor intra în vigoare începând cu anul şcolar 2026-2027.

