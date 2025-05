Nicuşor Dan este președintele ales al României

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2025, 11:56

Noul preşedinte al României este Nicuşor Dan, potrivit centralizării proceselor verbale din toate cele peste 20 de mii de secţii de votare din ţară şi din străinătate.

Conform rezultatelor oficiale parţiale, publicate de Autoritatea Electorală Permanentă pe site-ul său, primarul capitalei a obţinut aproape 6 milioane 170 de mii de voturi, adică 53,6%, iar contracandidatul său, George Simion, cu aproximativ 830 de mii mai puţine, respectiv 46,4 procente.

Jumătate din diferenţa cu care a câştigat Nicuşor Dan se datorează votului din Bucureşti, chiar dacă liderul partidului AUR a avut cu aproape 200 de mii de voturi mai multe în diaspora.

Duminică a fost şi o prezenţă la urne sensibil mai mare comparativ cu primul tur: 2 milioane de votanţi în plus, dintre care 700 de mii în plus în străinătate.

Duminică, la ora 21:00, două sondaje realizate la ieşirea de la urne îl dădeau câştigător pe primarul capitalei, iar un al treilea indica egalitate.

Azi-noapte însă, pe măsură ce se derula numărătoarea oficială a voturilor şi când a fost clar din punct de vedere matematic cine va câştiga, Nicuşor Dan li s-a adresat direct miilor de susţinători adunaţi în Parcul Cişmigiu, lângă sediul său de campanie. Redactorul Iulia Gherman a asistat la acest moment şi relatează.

Este victoria celor care doresc o schimbare profundă a României, a declarat Nicușor Dan în discursul susținut în Parcul Cişmigiu din capitală, după centralizarea a peste 99% din procesele verbale privind rezultatul alegerilor.

El a pledat pentru unitate și responsabilitate.

Nicușor Dan: E victoria voastră, să știți! E victoria a mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. România începe o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică, și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România. Întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune.

-: Unitate! Unitate!

Nicușor Dan: Avem de construit o Românie împreună, indiferent de opțiunile politice, avem de construit o Românie împreună cu românii din România, din diaspora, din Basarabia și din celelalte teritorii din jurul României. Și cei care locuiesc în Republica Moldova – îi asigur că România va fi tot timpul acolo pentru ei, pentru a-i ajuta în parcursul lor european și într-o bună zi pentru a fi împreună.

Nicușor Dan a declarat că va începe chiar de luni discuțiile informale cu privire la viitorul guvern, pentru care dorește implicarea partidelor și formațiunilor politice pro-europene reprezentate în Parlament.

El a subliniat că alte teme din agenda obiectivelor pe termen scurt vizează deficitul bugetar și aspecte privind securitatea României, subiecte pe care le va discuta cu specialiștii și responsabilii din ministere.

Liderul AUR, George Simion, a recunoscut public victoria contracandidatului său. Într-un mesaj video postat pe o reţea de socializare, el l-a felicitat pe Nicuşor Dan pentru rezultat.

George Simion: Aş vrea să-l felicit pe contracandidatul meu, Nicuşor Dan. A căştigat alegerile. A fost voinţa poporului român. Vreau să mulţumesc celor peste cinci milioane de români care şi-au pus încrederea în mine. Nu-i voi dezamăgi, nu există un lucru mai de preţ pentru mine decât încrederea lor. Am fost singuri împotriva unui întreg sistem, singuri împotriva tuturor. Sunt mândru de voi şi sper că v-am reprezentat cu cinste. Este timpul să continuăm lupta noastră pentru dreptate, pentru adevăr, pentru familia naturală, pentru credinţa creştină şi pentru libertate. (Rador/ FOTO facebook Nicușor Dan)