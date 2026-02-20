Nicușor Dan, declarații după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii

Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 06:53

UPDATE : Președintele a declarat în cadrul unei conferințe de presă, la Washington, după ce a participat la Consiliul pentru Pace, că România își va extinde sprijinul umanitar în Fâșia Gaza, implicându-se într-o inițiativă internațională de restabilire a păcii alături de parteneri strategici precum SUA și Uniunea Europeană.

UPDATE : Președintele a declarat în cadrul unei conferințe de presă, la Washington, după ce a participat la Consiliul pentru Pace, că România își va extinde sprijinul umanitar în Fâșia Gaza, implicându-se într-o inițiativă internațională de restabilire a păcii alături de parteneri strategici precum SUA și Uniunea Europeană.

Nicușor Dan a precizat că țara noastră va contribui cu expertiză la refacerea sistemului de urgență (ambulanțe, pompieri) și la formarea unor instituții locale, precum poliția și administrația publică.

LIVE VIDEO: Declarații de presă susținute după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii.

TEXT: Nicușor Dan, declarații de presă susținute după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii.(Transcriere, RADOR)

Nicuşor Dan: Am fost observator în această inițiativă pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent, pentru ca tu însuți să ai securitate, și pentru că Statele Unite sunt partenerul strategic al României, și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu, și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune. Pe scurt, asta a fost. Așa cum am spus în discursul pe care l-am avut, România a ajutat deja în plan umanitar și s-a angajat să o facă mai mult. Așa cum am spus, noi deja împreună cu Uniunea Europeană, cu Israel și cu Organizația Internațională a Sănătății am scos copii din Gaza, bolnavi sau răniți, pe care i-am tratat fie în spitale din România, fie au fost transferați mai departe în spitale europene. Ne-am angajat să facem asta în continuare. Ne-am angajat să ajutăm pentru restabilirea sistemului de urgență, ambulanțe, pompieri, toate astea și cu donații de anumite materiale. Ne-am angajat, deja dăm burse școlare pentru studenți palestinieni, ne-am angajat să continuăm să facem asta și în măsura posibilului să contribuim la reparații de școli. Şi am făcut asta de-a lungul timpului în alte zone din lume pentru situații postconflict, cum suntem în Gaza, să ajutăm la formația unor instituții, poliția locală de acolo, justiție, administrație publică, avem o expertiză și putem să contribuim cu asta.

Iar ca rezultat general al întâlnirii, mi se pare remarcabil că multe state, într-o situație financiară mai bună decât România, s-au oferit să contribuie, deci, suntem în situația unei, cum să-i spunem așa, democrații, unei diplomații economice, în care state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume, destul de apropiată geografic de România, și asta nu poate decât să ne bucure.

Reporter: Bună ziua, domnule președinte! Robert Lupițu, Calea Europeană. La finalul participării la Consiliul pentru Pace ați avut o întâlnire în format pull aside, cum spunem noi în jargon jurnalistic, cu secretarul de stat Marco Rubio, dacă ne puteți spune ce ați discutat și ce urmează pentru parteneriatul cu SUA?

Nicuşor Dan: Bun. În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politețe între diverşii participanți, am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii, dar în ceea ce privește relația cu SUA este o relație diplomatică, care se face prin Ministerul de Externe, prin consilieri, prin vizite ale miniştrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite, deci, este un dosar care crește și care are multe paliere.

Reporter: De asemenea, dacă îmi permiteți, în semn de solidaritate cu colegii jurnaliști care din condiții meteo încă nu au ajuns, o întrebare din partea colegului Octav Vasilescu, de la Euronews, înainte de a pleca la Washington v-ați văzut cu liderii coaliției, după aceea CCR s-a pronunțat în favoarea reformei pensiilor magistraților şi există discuții în spațiu public cu privire la faptul că domnul judecător Busuioc s-a răzgândit în privința votului său după ce ați avut discuții cu PSD, așa este?

Nicuşor Dan: Judecătorii au fost numiți acolo, știți şi dumneavoastră, de Cameră, Senat, de președinte și, mai departe, mai puțin niște chestiuni absolut informale, nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții. Pe de altă parte, judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății și cred că, în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiți și la societate ce dorește.

Reporter: Dacă îmi permiteți, din partea colegei Elena Crângașu de la „Cotidianul” – vă întreabă: „Ați lipsit de la Forumul de la Davos și de la München. Despre absenţa de la Davos ați motivat că nu ne ducem acolo să ne vadă lumea dacă nu avem o strategie. De ce ați ales să veniți aici și ce am realizat din această participare? Vă mulțumesc frumos!”

Nicuşor Dan: Da, faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la München nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau peste doi, când o să avem fie niște discuții, fie niște proiecte, fie niște mesaje de transmis.

De ce am venit aici? Am venit pentru că este, cum am spus mai devreme, o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate, în condițiile în care, în lumea actuală, toate lucrurile sunt legate între ele. Participăm la Coaliția de voință, de exemplu, pentru că ne interesează securitatea Europei și e important să fim acolo unde se iau decizii.

Reporter: Mădălin Puiu, România TV – Bună ziua! În urma acestei decizii a dumneavoastră de a veni aici, în Statele Unite ale Americii, în spațiul public foarte mulți oameni v-au criticat, au spus că nu trebuia să faceți această mișcare. De ce ați venit, până la urmă, și cum le răspundeți?

Nicuşor Dan: V-am explicat de ce am venit. Pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate și mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite – ăsta e motivul pentru care am venit. Bineînțeles, în subtext se pune întrebarea pe care am auzit-o încă din campania electorală „Cum alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană?” Și răspunsul meu încă din campania electorală a fost: nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem și într-o parte și în alta, încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem, iar aici Comisia Europeană însăși a fost reprezentată.

Reporter: Și dacă îmi permiteți, o singură precizare: astăzi, președintele Trump v-a greșit titulatura, v-a spus „premierul României Nicușor Dan”… /…/ Cum comentați?

Nicuşor Dan: Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă, da.

Reporter: Camelia Ureche, Antena 3 CNN – Voiam să vă întreb: în februarie 2025, J.D. Vance a criticat România. De această dată, la întâlnirea de astăzi, Donald Trump a fost mult mai prietenos și i-a numit pe români „fantastici, minunați”. Cum credeți, de ce s-a schimbat această atitudine din partea Americii vizavi de România? Ce a dus la această schimbare?

Nicuşor Dan: Toate eforturile, pe toate palierele, pe care le-am făcut în această relație, cum am spus mai devreme: ambasada, miniștrii, discuțiile tehnice care au loc, colaborările chiar anterioare pe diferite paliere. Toate lucrurile astea completează un tablou al unei relații care este extrem de matură, cu interese reciproce, bineînțeles, între România și Statele Unite.

Reporter: Lucian Mândruță, DIGI FM și DIGI 24 – În primul rând, cu ce alți lideri din administrația americană v-ați întâlnit astăzi și cu cine ați convenit eventual întâlniri bilaterale, pe lângă Donald Trump? Și 2 – dacă chestiunea vizelor a fost în vreun fel sau ar putea fi într-un fel abordată.

Nicuşor Dan: Nu, așa cum am răspuns… Am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner, am vorbit cu Marco Rubio, am vorbit cu multă lume, că în jurul acestui eveniment au fost momente în care ăsta a fost settingul. Dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic, deci asta a fost numai o chestiune de politețe.

Reporter: Am înțeles. Există posibile discuții mai departe care au fost convenite aici?

Nicuşor Dan: În acest moment, dincolo de personalul ambasadei, pe care îl vedeți, în chiar acest moment sunt cel puțin cinci sau şase oficiali români care discută cu oficiali americani pe diferite paliere, și săptămâna viitoare vor fi alții, şi săptămâna următoare vor fi alții… Deci ăsta este modul în care discutăm lucrurile. Bineînțeles că prezența președintelui a fost un gest simbolic pentru această relație, dar nu în interacțiunea președintelui se reglează lucrurile astea tehnice.

Reporter: Mulțumesc!

Nicuşor Dan: Mulțumesc!

Președintele Nicușor Dan a prezentat joi la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, sprijinul pe care România îl poate oferi reconstrucției Fâșiei Gaza.

România are statut de observator la Consiliul pentru Pace.

Radio România Actualități/FOTO captură video