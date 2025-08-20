Ascultă Radio România Iași Live
Muzeul Unirii Iași: DUST IN THE WIND – expoziție semnată de artistul plastic Dănuț Adrian Chidon-Frunză

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 09:00

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, organizează în perioada 26 august – 24 septembrie 2025, expoziția personală de pictură ”Dust in the wind”, semnată de artistul plastic ieșean Dănuț Adrian Chidon-Frunză.

„Vă așteptăm cu drag să vă bucurați de o incursiune vizuală plină de emoție și reflecție, în compania artei contemporane ieșene”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

„Proiectele artistice recente ale lui Dănuț Adrian Chidon-Frunză au fost circumscrise temei fericirii, văzută fie ca țintă iluzorie, inaccesibilă, fie ca ideal de atins. Trei dintre acestea (Amintiri despre azi, Aud materia plângând, Punct și virgulă), derulate pe parcursul anului 2024, tatonează un registru afectiv de factură bacoviană, punând accent pe tonalități emoționale mai curând „negative”, de felul neliniștii, tristeții, angoasei, disperării, situate pe versantul tragic și, uneori, absurd al vieții. Cel de al patrulea (Borders of Soul) își propune să exploreze condiția situării noastre în „interval”. Inspirat de titlul unei piese a trupei Kansas (Dust in the wind), proiectul actual de la Muzeul Unirii din Iași reconfirmă disponibilitatea artistului de a-și orienta sensibilitatea într-o direcție euristică de bună factură, excelând deopotrivă în plasticitate și expresivitate.” (Petru BEJAN).

Finisajul expoziției va avea loc miercuri, 24 septembrie 2025, ora 17.00, în prezența artistului și a echipei curatoriale. La eveniment vor participa: prof. univ. dr. Constantin Tofan, curator și vicepreședinte al UAPR – Filiala Iași, prof. univ. dr. Petru Bejan, critic de artă și Mimi Necula, jurnalist și critic de artă, invitat special al acestui proiect expozițional.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Unirii (str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 14), în zilele de miercuri, joi și duminică, interval orar 10.00 – 17.00 (ultima intrare: 16:30). (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)

