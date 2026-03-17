Municipiul Iași va trimite apă potabilă pentru municipiul Bălți din Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 15:33

La rugămintea primarului municipiului Bălți (Republica Moldova), Alexandr Petkov, care a solicitat ajutor pentru furnizarea de apă potabilă pentru locuitorii orașului, Primăria Municipiului Iași va trimite, în perioada următoare, 100 de cubitainere (recipiente destinate transportului apei potabile).

Fiecare cubitainer are o capacitate de 1000 litri, urmând ca acestea să fie transportate în Republica Moldova unde vor fi umplute cu apă potabilă din rețeaua de apă a ApaVital din localitatea Măcărești (Republica Moldova).

În paralel, primarul Mihai Chirica face apel către supermarketuri și hypermarketurile care își desfășoară activitatea în Municipiul Iași pentru a dona apă potabilă, în recipiente mari, către cetățenii din Municipiul Bălți afectați de această problemă.

În aceeași ordine de idei, Primăria Municipiului Iași face apel la bunăvoința și solidaritatea ieșenilor de a dona apă potabilă pentru locuitorii Municipiului Bălți. Pentru aceasta, începând de miercuri, 18 martie 2026, vor fi deschise 5 puncte de colectare, după cum urmează: Piața Unirii, esplanada Oancea (cartier Tătărași), Piața Palatului Culturii – zona Casa Dosoftei, Piața Voievozilor (cartier Alexandru cel Bun), respectiv Kaufland Păcurari – în zona stației de transpor public local. Punctele de colectare vor funcționa în intervalul orar 9.00 – 18.00 în zilele lucrătoare, iar în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul orar 10.00 – 14.00.

„Invazia rusă a depășit orice limită a umanității, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovați. Recentul atac asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, din Ucraina, care a lăsat fără apă potabilă localități întregi inclusiv din Republica Moldova, este dovada unei mari cruzimi. În fața acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim și să acționăm. Astăzi, transmitem un gest de solidaritate către prietenii noștri din municipiul Bălți. Acest transport de apă pe care îl trimitem este răspunsul nostru în fața distrugerii. Suntem alături de locuitorii din Bălți și rămânem uniți împotriva oricărei forme de agresiune”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Menționăm că sistarea apei potabile din Municipiul Bălți a fost cauzată de atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk (Ucraina), în fluviul Nistru fiind deversate produse nocive și diferiți poluanți. Amintim faptul că Municipiul Iași este înfățit cu Municipiul Bălți din 15 ianuarie 2023. (Comunicat Primăria Iași/ FOTO Facebook Primăria Iași)