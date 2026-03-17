Ascultă Radio România Iași Live
Municipiul Iași va trimite apă potabilă pentru municipiul Bălți din Republica Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 15:33

La rugămintea primarului municipiului Bălți (Republica Moldova), Alexandr Petkov, care a solicitat ajutor pentru furnizarea de apă potabilă pentru locuitorii orașului, Primăria Municipiului Iași va trimite, în perioada următoare, 100 de cubitainere (recipiente destinate transportului apei potabile).

Fiecare cubitainer are o capacitate de 1000 litri, urmând ca acestea să fie transportate în Republica Moldova unde vor fi umplute cu apă potabilă din rețeaua de apă a ApaVital din localitatea Măcărești (Republica Moldova).

În paralel, primarul Mihai Chirica face apel către supermarketuri și hypermarketurile care își desfășoară activitatea în Municipiul Iași pentru a dona apă potabilă, în recipiente mari, către cetățenii din Municipiul Bălți afectați de această problemă.

În aceeași ordine de idei, Primăria Municipiului Iași face apel la bunăvoința și solidaritatea ieșenilor de a dona apă potabilă pentru locuitorii Municipiului Bălți. Pentru aceasta, începând de miercuri, 18 martie 2026, vor fi deschise 5 puncte de colectare, după cum urmează: Piața Unirii, esplanada Oancea (cartier Tătărași), Piața Palatului Culturii – zona Casa Dosoftei, Piața Voievozilor (cartier Alexandru cel Bun), respectiv Kaufland Păcurari – în zona stației de transpor public local. Punctele de colectare vor funcționa în intervalul orar 9.00 – 18.00 în zilele lucrătoare, iar în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul orar 10.00 – 14.00.

„Invazia rusă a depășit orice limită a umanității, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovați. Recentul atac asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, din Ucraina, care a lăsat fără apă potabilă localități întregi inclusiv din Republica Moldova, este dovada unei mari cruzimi. În fața acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim și să acționăm. Astăzi, transmitem un gest de solidaritate către prietenii noștri din municipiul Bălți. Acest transport de apă pe care îl trimitem este răspunsul nostru în fața distrugerii. Suntem alături de locuitorii din Bălți și rămânem uniți împotriva oricărei forme de agresiune”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Menționăm că sistarea apei potabile din Municipiul Bălți a fost cauzată de atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk (Ucraina), în fluviul Nistru fiind deversate produse nocive și diferiți poluanți. Amintim faptul că Municipiul Iași este înfățit cu Municipiul Bălți din 15 ianuarie 2023. (Comunicat Primăria Iași/ FOTO Facebook Primăria Iași)

Etichete:
ANAF Antifraudă a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur şi argint, în valoare de 12 milioane lei
Prim plan marți, 17 martie 2026, 16:13

ANAF Antifraudă a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur şi argint, în valoare de 12 milioane lei

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au confiscat 23,16 kilograme de aur şi 9,51 kilograme de argint, în valoare...

ANAF Antifraudă a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur şi argint, în valoare de 12 milioane lei
Simularea Evaluării Naţionale: Peste 144.300 de elevi prezenţi la proba de Matematică
Prim plan marți, 17 martie 2026, 16:09

Simularea Evaluării Naţionale: Peste 144.300 de elevi prezenţi la proba de Matematică

Peste 144.300 de elevi de clasa a VIII-a au participat marţi la proba de Matematică din cadrul simulării Evaluării Naţionale, a anunţat...

Simularea Evaluării Naţionale: Peste 144.300 de elevi prezenţi la proba de Matematică
Iaşi: Poliţist de frontieră, trimis în judecată pentru trafic de influenţă
Prim plan marți, 17 martie 2026, 15:42

Iaşi: Poliţist de frontieră, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

Un poliţist de frontieră din Iaşi a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de...

Iaşi: Poliţist de frontieră, trimis în judecată pentru trafic de influenţă
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 19 martie, pe patru străzi din municipiul Iași
Prim plan marți, 17 martie 2026, 15:28

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 19 martie, pe patru străzi din municipiul Iași

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 19 martie, pe patru străzi din municipiul Iași
Prim plan marți, 17 martie 2026, 14:54

Neamţ: Aproximativ 1.100 de posturi ar trebui reduse în administraţia locală, potrivit Prefecturii

Aproximativ 1.100 de posturi ar trebui reduse în administraţia publică locală din judeţul Neamţ, conform calculelor făcute de Prefectura...

Neamţ: Aproximativ 1.100 de posturi ar trebui reduse în administraţia locală, potrivit Prefecturii
Prim plan marți, 17 martie 2026, 13:26

Botoşani: Sute de elevi au lipsit la simularea examenului de Evaluare Naţională

Sute de elevi au lipsit, luni şi marţi, la simularea examenului de Evaluare Naţională pentru elevii claselor a VIII-a din judeţul Botoşani,...

Botoşani: Sute de elevi au lipsit la simularea examenului de Evaluare Naţională
Prim plan marți, 17 martie 2026, 12:56

(AUDIO/FOTO) A fost inaugurat noul sediu al Judecătoriei Răducăneni, jud. Iași

Astăzi a fost inaugurat noul sediu al Judecătoriei Răducăneni, din județul Iași, după un amplu proces de consolidare, început în 2021....

(AUDIO/FOTO) A fost inaugurat noul sediu al Judecătoriei Răducăneni, jud. Iași
Prim plan marți, 17 martie 2026, 12:22

(AUDIO) Simularea la Matematică: elevii din Iași, împărțiți în privința dificultății

Astăzi a avut loc proba la Matematică din cadrul Simulării Evaluării Naționale. Elevii din Iași au părerile împărțite privitor la...

(AUDIO) Simularea la Matematică: elevii din Iași, împărțiți în privința dificultății