Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 18:25

Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive din acest weekend, care au determinat autorităţile să emită nivelul roşu de alertă.

În Valencia, populaţia a primit ordinul de a rămâne în case şi de a evita orice deplasare.

Meteorologii au transmis filmări cu maşini luate de torenţi, de pe străzi din mai multe localităţi din Valencia, dar şi din Alicante.

Sunt blocaje şi în Catalunia şi Andaluzia.

Începând de noaptea trecută, nivelul de precipitaţii a atins în unele zone şi 500 de litri pe metrul pătrat şi sunt prognozate în continuare ploi abundente. În misiunile de evacuare a localnicilor de pe acoperişuri, a fost implicată şi Armata.

Ministerul Afacerilor Externe a avertizat că este alertă Cod roşu de precipitaţii şi în insulele Baleare, în special Maiorca, Ibiza şi Formentera. (Rador/ FOTO radioiasi/ imagine ilustrativă/ arhivă)