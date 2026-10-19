(AUDIO) Botoșani: Nova Apaserv anunță întreruperea furnizării apei în 23 de localități din județ

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 19:29

Furnizarea apei în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani va fi oprită pentru pentru mai multe zile, anunță operatorul Nova Apaserv.

Măsura a fost luată pentru a putea executa lucrările la rețeaua de alimentare a municipiului Botoșani și înlocuirea unei vane defecte de pe aducțiunea de apă brută Bucecea–Cătămărești.

Oprirea este programată pentru joi, 29 octombrie, de la ora 22:00, iar reluarea alimentării este prevăzută pentru sâmbătă, 31 octombrie.

Cu detalii, corespondenta noastră, Gina Poenaru: Intervenția vizează zona alimentată din sursa Siret, respectiv 23 de unități administrativ-teritoriale: municipiile Botoșani și Dorohoi, orașele Bucecea și Flămânzi, precum și comunele Bălușeni, Brăești, Broscăuți, Copălău, Corlăteni, Corni, Coșula, Cristești, Curtești, Frumușica, Leorda, Mihai Eminescu, Răchiți, Roma, Stăuceni, Șendriceni, Unțeni, Văculești și Vorona. Principala intervenție constă în înlocuirea unei vane de pe conducta de apă brută, din zona Bărbălăteni–Bucecea. Aceasta este defectă și trebuie înlocuită pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a aducțiunii. În același interval vor fi executate lucrări de înlocuire a altor 11 vane din rețeaua municipiului Botoșani, vor fi remediate avarii și vor fi spălate și dezinfectate rezervoarele de apă potabilă, cu o capacitate de 10.000 de metri cubi fiecare.

Populația este îndemnată să își creeze rezervele de apă pentru băut, gătit și igienă înainte de termenul anunțat pentru începerea lucrărilor, 29 octombrie. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)