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Transportatorii din sudul Italiei protestează faţă de preţurile ridicate la combustibil

Transportatorii din sudul Italiei protestează faţă de preţurile ridicate la combustibil

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 18:40

Transportatorii rutieri îşi continuă protestul împotriva creşterii costurilor la combustibil prin blocaje, demonstraţii şi mobilizări care se extind în sudul Italiei.

Deşi metodele variază, toate au un scop comun: acela de a atrage atenţia asupra crizei care afectează acest sector – o criză care, în lipsa unei intervenţii guvernamentale, ar putea duce la blocarea transportului rutier de mărfuri la nivel naţional, aşa cum au anunţat săptămâna trecută mai multe organizaţii din domeniu.

„Protestul transportatorilor provoacă perturbări grave în numeroase sectoare economice, inclusiv în regiunea noastră. Blocarea transporturilor îngreunează tot mai mult aprovizionarea cu materii prime, afectând atât reţelele de distribuţie, cât şi întreprinderile producătoareť, avertizează Vittorio Genna, preşedintele Uniunii Industriale din Napoli (Unione Industriali Napoli).

„Este, aşadar, urgent ca autorităţile naţionale şi locale să intervină şi să găsească soluţii la problemele critice semnalate de asociaţiile reprezentative ale sectorului – începând cu situaţia de urgenţă generată de costul ridicat al motorinei”, explică el. „Dacă starea actuală de paralizie aproape totală a lanţurilor de aprovizionare persistă, va deveni extrem de dificilă menţinerea nivelurilor actuale de producţie, ceea ce va avea repercusiuni inevitabile şi asupra populaţiei.”

Circulaţia este blocată şi pe drumul naţional SS 268 „del Vesuvio”, în timp ce zeci de camioane sunt staţionate încă de la primele ore ale dimineţii în apropierea punctului de taxare Avellino Est, de-a lungul şoselei de centură şi până la intrarea pe autostrada A16 Napoli-Canosa. În prezent, vehiculele de mare tonaj ocupă doar una dintre cele două benzi de circulaţie, permiţând o deplasare limitată şi asigurând trecerea vehiculelor de intervenţie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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