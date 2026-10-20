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Serbia: alegeri parlamentare anticipate pe 26 octombrie

Serbia: alegeri parlamentare anticipate pe 26 octombrie

Publicat de Andreea Drilea, 20 octombrie 2026, 06:24

În Serbia sunt programate duminică alegeri parlamentare anticipate, cu un an mai devreme decât termenul prevăzut, pe fondul protestelor care zguduie ţara din mai 2025. În special la apelul studenţilor, a crescut presiunea ca politicienii să-şi asume responsabilitatea pentru tragedia de la Gara Novisad, unde prăbuşrea acoperişului a provocat moartea a 16 persoane.

Angelja Todorović (Radio Novi Sad):

În Serbia se vor desfăşura duminică, 26 octombrie, alegeri parlamentare anticipate, la care cetăţenii votează 250 de deputaţi pentru noua componenţă a Parlamentului Serbiei. Comisia Electorală republicană a comunicat că la alegerile parlamentare de duminică, 6.450.523 de cetăţeni au drept de vot. Aceste alegeri parlamentare sunt anticipate, deoarece trebuiau să aibă loc abia la sfarşitul anului 2027, iar principalul motiv pentru decretarea lor au fost lunile de proteste şi demonstraţii antiguvernamentale în masă conduse de studenţii reuniţi în mişcarea Studenţii în blocadă, începând cu luna mai 2025. Aceştia au cerut responsabilitatea pentru moartea a 16 persoane în timpul căderii copertinei la Gara din Novi Sad, precum şi decretarea de alegeri anticipate.

De asemenea, ele se desfăşoară în circumstanţe politice specifice, după ce Aleksandar Vučić a demisionat din funcţia de preşedinte al ţării la sfârşitul lunii septembrie, pentru a fi titularul listei şi candidat la funcţia de prim-ministru în cadrul acestor alegeri. La alegerile de duminică participă 18 liste electorale cu 2.418 candidaţi, iar 9 liste au statut de liste electorale ale minorităţii naţionale.

Alegerile vor fi monitorizate de misiunea specială a OSCE care se află în Serbia de la jumătatea lunii septembrie şi va fi aici până la începutul lunii noiembrie. Delegaţia cuprinde aproximativ 80 de observatori şi parlamentari din 29 de ţări. Aceştia vor vizita secţiile de votare din întreaga Serbia, pentru a estima procedura de vot, numărarea voturilor şi întregul proces electoral, iar constatările vor fi analizate pentru includerea în concluziile preliminare ale misiunii internaţionale pentru monitorizarea alegerilor, urmând să fie prezentate la conferinţa de presă luni, 26 octombrie, la Belgrad. Chiar dacă se vehiculează că alegerile se vor desfăşura pe fondul unor incidente, autorităţile transmit că se aşteaptă la o victorie convingătoare, stabilitate şi continuarea politicii, respingând acuzaţiile privind orice tulburări şi afirmând că totul se va desfăşura paşnic şi în conformitate cu legea.

Rador/FOTO google maps

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