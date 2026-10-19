Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 17:45

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică investigează un incident de securitate informatică depistat astăzi la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii.

Potrivit informaţiilor transmise de companie, incidentul pare să afecteze doar reţeaua internă, iar serviciile oferite clienţilor funcţionează în continuare.

Pentru limitarea efectelor şi stabilirea impactului au fost luate măsuri imediate, iar o echipă de specialişti ai directoratului s-a deplasat la sediul societăţii pentru evaluări suplimentare. (Rador/ FOTO dnsc.ro)

Etichete:
Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 16:31

Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv

UPDATE ora 16:00 – Toţi miniştrii propuşi să facă parte din guvernul Luca Niculescu şi care au fost audiaţi până la această oră în...

Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv
(UPDATE) Bistriţa-Năsăud: Profesoara de matematică înjunghiată într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 16:10

(UPDATE) Bistriţa-Năsăud: Profesoara de matematică înjunghiată într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă

UPDATE ora 16:00 – Profesoara de matematică înjunghiată astăzi într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă. Femeia, în...

(UPDATE) Bistriţa-Năsăud: Profesoara de matematică înjunghiată într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă
România trece la ora de iarnă din 25 octombrie. Mersul trenurilor nu se modifică
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 15:35

România trece la ora de iarnă din 25 octombrie. Mersul trenurilor nu se modifică

România trece la ora de iarnă începând din data de 25 octombrie 2026, când ora 04:00 devine ora 03:00, iar schimbarea la ora Europei Orientale...

România trece la ora de iarnă din 25 octombrie. Mersul trenurilor nu se modifică
Cutremur în România
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 12:02

Cutremur în România

UPDATE ora 12:30 – În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:51:57 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un...

Cutremur în România
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 09:32

Deficitul bugetar a scăzut la 3,82 % din PIB după primele 9 luni ale anului

Deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din Produsul Intern Brut după primele nouă luni ale anului, arată date ale Ministerului de Finanţe. În...

Deficitul bugetar a scăzut la 3,82 % din PIB după primele 9 luni ale anului
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 06:19

Parlament/Comisii – încep audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Niculescu

Miniştrii propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor fi audiaţi luni şi marţi în comisiile de specialitate din Parlament. Luni, audierile încep...

Parlament/Comisii – încep audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Niculescu
Naţional duminică, 18 octombrie 2026, 11:16

Luni, încep audierile în comisiile parlamentare în perspectiva votului de învestitură din plen

Miniştrii propuşi să facă parte din echipa premierului desemnat Luca Niculescu încep mâine audierile în comisiile parlamentare în perspectiva...

Luni, încep audierile în comisiile parlamentare în perspectiva votului de învestitură din plen
Naţional duminică, 18 octombrie 2026, 11:15

Circulaţie restricţionată pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricţionată temporar de mâine dimineaţă de la ora 9:00 şi până pe 22 octombrie ora...

Circulaţie restricţionată pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse