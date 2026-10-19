DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 17:45

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică investigează un incident de securitate informatică depistat astăzi la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii.

Potrivit informaţiilor transmise de companie, incidentul pare să afecteze doar reţeaua internă, iar serviciile oferite clienţilor funcţionează în continuare.

Pentru limitarea efectelor şi stabilirea impactului au fost luate măsuri imediate, iar o echipă de specialişti ai directoratului s-a deplasat la sediul societăţii pentru evaluări suplimentare. (Rador/ FOTO dnsc.ro)