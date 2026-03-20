Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma unor percheziţii în România, Germania şi Austria

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 14:39

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la DCCO – Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico – Financiare au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, pe baza unui Ordin European de Anchetă emis de autorităţile judiciare din Germania, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Conform unui comunicat al DIICOT, activitatea din România s-a desfăşurat simultan cu acţiuni similare de pe teritoriul Germaniei şi Austriei.

Din cercetările efectuate de către Parchetul din Landshut (landul Bavaria – Germania) a rezultat că mai mulţi suspecţi, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcţiilor, ar fi obţinut sume importante de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale.

Ulterior, sumele de bani astfel obţinute au făcut obiectul unor tranzacţii financiare multiple, inclusiv transferuri internaţionale, al unor operaţiuni cu numerar, dar şi unor investiţii în achiziţia de metale preţioase. (Agerpres/ FOTO arhivă)