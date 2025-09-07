Ministrul Sănătăţii a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2025, 10:45

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov.

Ministrul a precizat că la eveniment au fost vehiculate dezinformări legate de vaccinarea anti COVID şi a făcut un apel la populaţie să nu se lase manipulată.

El le-a cerut societăţilor profesionale să analizeze comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public şi să ia măsuri.

În opinia ministrului, este nevoie şi de o reacţie din afara sistemului medical, de la autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acestui gen de acţiuni.

La rândul său, Colegiul Medicilor a denunţat astfel de manifestări care nu au legătură cu medicina şi consideră că trebuie să se sesizeze toate instituţiile din România cu rol în apărarea sănătăţii publice.(Rador/ FOTO agerpres.ro)