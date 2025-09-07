Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministrul Sănătăţii a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov

Ministrul Sănătăţii a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov

Ministrul Sănătăţii a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2025, 10:45

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut sancţionarea medicilor care au participat la o conferinţă pe teme medicale la Braşov.

Ministrul a precizat că la eveniment au fost vehiculate dezinformări legate de vaccinarea anti COVID şi a făcut un apel la populaţie să nu se lase manipulată.

El le-a cerut societăţilor profesionale să analizeze comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public şi să ia măsuri.

În opinia ministrului, este nevoie şi de o reacţie din afara sistemului medical, de la autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acestui gen de acţiuni.

La rândul său, Colegiul Medicilor a denunţat astfel de manifestări care nu au legătură cu medicina şi consideră că trebuie să se sesizeze toate instituţiile din România cu rol în apărarea sănătăţii publice.(Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză
Naţional sâmbătă, 6 septembrie 2025, 07:21

Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză

Ministerul Apărării anunţă că de luni începe un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză. Intitulat Concordia,...

Ministerul Apărării începe luni un exerciţiu de testare a capacităţii de reacţie în situaţii de criză
Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 19:24

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Una dintre...

Începutul de an şcolar este motiv de stres pentru cei mai mulţi părinţi
CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 16:29

CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport

Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8...

CNAIR: De luni se modifică tarifele şi amenzile de rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport
CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 15:45

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Curtea Constituţională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la legea privind pensiile de...

CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 13:29

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc şi astăzi, în Piaţa Victoriei din capitală. Oamenii sunt nemulţumiţi de măsurile de...

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 13:27

Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis

Ministerul Finanţelor lansează astăzi o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Până pe 12 septembrie pot fi cumpărate astfel de titluri la...

Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 10:47

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva

UPDATE – Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii privind Codul Silvic şi pentru...

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva
Naţional vineri, 5 septembrie 2025, 10:32

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 05-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 05...

METEO: Temperaturi caniculare în mai multe județe din țară