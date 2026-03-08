Ministrul Energiei: Mai multe variante care să prevină o scumpire majoră a carburanţilor

8 martie 2026

Ministrul Energiei a declarat la Bistrița că este foarte important ca prețul carburanților să nu ajungă în România la două cifre, motiv pentru care, în momentul de față, se lucrează la mai multe variante care să prevină o astfel de situație.

Potrivit lui Bogdan Ivan, reducerea accizei la motorină și benzină este unul dintre scenariile luate în calcul.

Bogdan Ivan: Lucrăm pe cinci scenarii, nu o să ies cu cifre exacte, nu o să ies cu aceste scenarii până când nu le-am decis foarte clar și nu le-am fundamentat. Ele sunt într-o fază foarte avansată. Decidem la finalul acestei săptămâni, la începutul săptămânii viitoare, în funcție de cum evoluează lucrurile pe scena internațională. Suntem pregătiți pentru orice tip de intervenție în interesul românilor și luăm în calcul pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz și în Orientul Mijlociu, să acționăm punctual, țintit, pentru a reduce acest efect negativ. Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre.

Cei mai afectați de creșterea prețului carburanților sunt transportatorii și agricultorii, a precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a explicat că nu se poate interveni cu măsura plafonării directe a tarifelor, pentru că nu există pârghii legale pentru o astfel de decizie.

