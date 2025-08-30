Ascultă Radio România Iași Live
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 08:26

Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze şi este foarte sigur că în această iarnă factura nu o să crească, a declarat, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.

‘Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze, mai mult decât cel de la energie electrică. În ciuda reclamaţiilor de potenţial infringement din partea Comisiei Europene, am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze. Faptul că Romgaz, companie cu capital majoritar de stat, a reuşit să se dezvolte foarte mult în ultimul an şi jumătate, doi ani, faptul că Transgaz a reuşit să-şi dezvolte capacitatea de transport al gazelor, a reuşit să ne ducă la o reducere a preţului, în unele cazuri, chiar şi sub preţul plafonat. Aşa că nu vorbim doar despre o predictibilitate a unui preţ care nu va creşte în această iarnă la gaze – ceea ce este foarte sigur, nu o să crească preţul facturii la gaze în această iarnă – dar vorbim de o continuitate naturală atunci când am reglat piaţa, când am reglat partea de consum’, a spus Ivan la Digi 24.

Acesta a subliniat că în acest moment suntem ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare cantitate de gaze pregătite pentru iarnă, înmagazinate.

‘Depăşim 80%, în timp ce media europeană este la 76%, după ce m-am întâlnit cu toţi operatorii din piaţă şi le-am cerut explicit ca să cumpere gaze, să le înmagazineze încă de acum, când preţul este unul foarte mic în timpul verii, comparativ cu riscul ca în ianuarie sau în februarie, când avem preţuri de 3-4 ori mai mari pe bursă, să se aprovizioneze cu gaze. Este evident că preţul final pentru astfel de dezechilibru îl vor plăti tot oamenii. M-am asigurat încă de acum că nu o să ajungem acolo şi, ca să conchid: nu. nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă, cu siguranţă’, a punctat ministrul Energiei.

El a reamintit că sunt în continuare valabile schemele de sprijin pentru termoficare, care ţin de acele oraşe care au propriul lor sistem de distribuţie a agentului termic, şi că vor avea în continuare acea schemă de sprijin a Ministerului Muncii persoanele cu venituri mici, fie că este vorba despre ajutorul de încălzire pentru persoane care se încălzesc cu lemne sau pentru cele care se încălzesc cu gaze.

‘Rămân în continuare toate cele scheme valabile în această iarnă’, a precizat Bogdan Ivan. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

