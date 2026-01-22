Ascultă Radio România Iași Live
Ministerul Sănătăţii: Concursul de rezidenţiat – pe 15 noiembrie 2026; se păstrează acelaşi model de concurs

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 19:31

Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie se va desfăşura pe 15 noiembrie 2026 şi vor fi păstrate acelaşi model de concurs şi aceleaşi bibliografii utilizate în anul 2025, a anunţat joi Ministerul Sănătăţii.

‘Ministerul Sănătăţii, împreună cu Alianţa Universitară G6 UMF, informează candidaţii şi publicul interesat că, pentru Concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, care se va desfăşura în data de 15 noiembrie 2026, se vor păstra acelaşi model de concurs şi aceleaşi bibliografii utilizate în anul 2025’, informează MS pe Facebook.

Potrivit sursei citate, decizia a fost adoptată în urma consultărilor dintre Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii universităţilor de medicină şi farmacie membre ale Alianţei G6 UMF, având ca obiectiv principal asigurarea stabilităţii, predictibilităţii şi echităţii pentru toţi candidaţii care se pregătesc pentru concursul de rezidenţiat.

‘Menţinerea aceluiaşi format şi a aceleiaşi bibliografii permite candidaţilor să îşi continue pregătirea în condiţii clare şi transparente, fără modificări de substanţă care ar putea afecta procesul educaţional şi de evaluare’, arată sursa citată. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

