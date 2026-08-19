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Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control

Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 05:52

Situaţia energetică a României este sub control, iar capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă, anunţă Ministerul Energiei.

La reuniunea de marți a Comandamentului Energetic au fost analizate producţia, prognozele meteo şi riscurile pentru sistem în următoarea perioadă.

Grupul 4 de la Rovinari şi cel de rezervă de la Paroşeni au fost repuse în funcţiune, în timp ce producţia de gaze se menţine la un nivel ridicat.

De asemenea, condiţiile meteo favorizează energia fotovoltaică, iar autorităţile nu anticipează probleme majore privind alimentarea cu electricitate.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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