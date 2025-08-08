Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul Codului de conduită în şcoli

Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul Codului de conduită în şcoli, privind prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură. Documentul are scopul de a asigura un mediu educaţional lipsit de prejudecăţi, xenofobie sau antisemitism. Codul conţine obligaţii pentru elevi, profesori şi părinţi, precum şi sancţiuni pentru nerespectarea regulilor.

Reporter: Codul de conduită intră în vigoare din toamnă și interzice în școli, între altele, instigarea la ură, aplicarea de tratamente inegale, promovarea de idei, simboluri sau doctrine despre regimuri ce încalcă drepturile omului, precum și negarea Holocaustului.

Prevederile documentului se aplică tuturor elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și administrativ, părinților, tutorilor legali, precum şi oricărei persoane care interacţionează cu unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv partenerilor educaționali.

Elevii sunt obligați să respecte colegii și personalul școlii fără discriminare, să aibă un comportament bazat pe incluziune și să nu răspândească, inclusiv în online, conținut discriminator, xenofob, antisemit sau instigator la ură.

Părinții sunt obligați să-și educe copiii în spiritul respectului față de drepturile și libertățile fundamentale ale omului, iar partenerii educaționali trebuie să colaboreze cu școlile la implementarea programelor de diversitate.

Pe lângă acțiuni de prevenție, profesorii trebuie și să ia măsuri rapide și eficiente când descoperă comportamente necorespunzătoare.

Elevii care încalcă acest cod de conduită pot fi sancționați cu avertisment sau cu scăderea notei la purtare, iar personalul școlii, didactic sau administrativ, va fi sancționat conform legislației în vigoare.

