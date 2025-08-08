Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul Codului de conduită în şcoli

Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul Codului de conduită în şcoli

Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul Codului de conduită în şcoli

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 05:38 / actualizat: 8 august 2025, 6:51

Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul Codului de conduită în şcoli, privind prevenţia şi sancţionarea xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură. Documentul are scopul de a asigura un mediu educaţional lipsit de prejudecăţi, xenofobie sau antisemitism. Codul conţine obligaţii pentru elevi, profesori şi părinţi, precum şi sancţiuni pentru nerespectarea regulilor.

Reporter: Codul de conduită intră în vigoare din toamnă și interzice în școli, între altele, instigarea la ură, aplicarea de tratamente inegale, promovarea de idei, simboluri sau doctrine despre regimuri ce încalcă drepturile omului, precum și negarea Holocaustului.

Prevederile documentului se aplică tuturor elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și administrativ, părinților, tutorilor legali, precum şi oricărei persoane care interacţionează cu unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv partenerilor educaționali.

Elevii sunt obligați să respecte colegii și personalul școlii fără discriminare, să aibă un comportament bazat pe incluziune și să nu răspândească, inclusiv în online, conținut discriminator, xenofob, antisemit sau instigator la ură.

Părinții sunt obligați să-și educe copiii în spiritul respectului față de drepturile și libertățile fundamentale ale omului, iar partenerii educaționali trebuie să colaboreze cu școlile la implementarea programelor de diversitate.

Pe lângă acțiuni de prevenție, profesorii trebuie și să ia măsuri rapide și eficiente când descoperă comportamente necorespunzătoare.

Elevii care încalcă acest cod de conduită pot fi sancționați cu avertisment sau cu scăderea notei la purtare, iar personalul școlii, didactic sau administrativ, va fi sancționat conform legislației în vigoare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie
Naţional joi, 7 august 2025, 05:56

Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie

Pacienţii cu afecţiuni cronice care sunt înregistraţi în anumite programe naţionale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de...

Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie
Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
Naţional joi, 7 august 2025, 05:53

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi şi vineri cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie...

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
Risc crescut de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară
Naţional miercuri, 6 august 2025, 11:27

Risc crescut de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale...

Risc crescut de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară
Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică
Naţional miercuri, 6 august 2025, 11:17

Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică

UPDATE ora 11:25 – Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai...

Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică
Naţional miercuri, 6 august 2025, 09:52

Funeralii de stat organizate în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu

Cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a ajuns la Palatul Cotroceni. Pe Platoul Marinescu din curtea Palatului Cotroceni,...

Funeralii de stat organizate în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu
Naţional miercuri, 6 august 2025, 08:38

Cetăţenii îi pot aduce un ultim omagiu lui Ion Iliescu astăzi, între orele 13:00 şi 18:00, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni

Cetăţenii care doresc să îi aducă un ultim omagiu fostului preşedinte Ion Iliescu vor avea acces miercuri, între orele 13:00 şi 18:00, în...

Cetăţenii îi pot aduce un ultim omagiu lui Ion Iliescu astăzi, între orele 13:00 şi 18:00, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni
Naţional miercuri, 6 august 2025, 06:20

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor digitale

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă miercuri cu proba de evaluare a competenţelor digitale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul...

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor digitale
Naţional miercuri, 6 august 2025, 06:11

O nouă înşelătorie prin intermediul SMS-urilor

Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, atrage atenție asupra unei înșelătorii pe telefonul mobil, prin care escrocii, care se pretind reprezentanții...

O nouă înşelătorie prin intermediul SMS-urilor