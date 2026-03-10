Ministerul de Finanţe promite că cel târziu astăzi va fi publicat bugetul pe 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 06:59

Ministerul de Finanţe promite că cel târziu mâine va fi publicat bugetul pe 2026, iar forma lui finală va fi votată săptămâna viitoare de guvern.

Până atunci, va fi lămurită şi poziţia PSD, care pregăteşte noi amendamente la şedinţa coaliţiei de astăzi, şi-a programat duminică Consiliul Politic Naţional pentru a decide cum votează partidul legea bugetului.

Petruţa Obrejan: Peste 8% din Produsul Intern Brut vor fi alocaţi în proiectul bugetar pentru anul 2026 investiţiilor, ceea ce reprezintă o creştere cu 27 de miliarde de lei faţă de anul trecut. Şi la nivelul resurselor disponibile, unităţilor administrativ-teritoriale, se vor adăuga suplimentar 9 miliarde de lei, în timp ce veniturile totale estimate ar însemna 36,1% din PIB pe cash, iar cheltuielile 42,3%, cu un deficit de 6,2%. De altfel, premierul Ilie Bolojan spunea că reducerea deficitului nu este o opţiune politică, ci o necesitate pentru stabilitatea economică a ţării, iar erorile anilor trecuţi nu mai trebuie repetate, întrucât că au fost angajate atunci cheltuieli fără acoperire, lucru care a generat deficite enorme, creşterea datoriei României şi, nu în ultimul rând, dobânzi foarte mari, despre care şeful executivului spunea că însumează 3% din Produsul Intern Brut.

Ilie Bolojan: Răspunderea pe care mi-o asum, împreună cu domnul ministru de finanţe şi cu colegii din guvern, este să facem un buget realist, un buget în care toate propunerile care vin dintr-un pachet sau din altul, dintr-o măsură sau din alta, să aibă acoperire în realitate, dacă se propun cheltuieli, să aibă acoperire în venituri, dacă se propun anumite măsuri să fie evaluate corect veniturile, în aşa fel încât să ştim ce cheltuieli putem face. Acesta este elementul cel mai important care va sta la baza bugetului.

În timp ce liberalii susţin că proiectul de buget pe care Ministerul Finanţelor ar trebui să-l publice cel mai târziu astăzi este un proiect realist, echilibrat, axat pe investiţii şi relansare economică, dar care are în atenţie şi menţinerea unui nivel de protecţie socială, similar celui de anul trecut, social-democraţii sunt nemulţumiţi de varianta prezentată, ceea ce l-a făcut pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, să afirme că din proiect lipsesc o serie de aspecte solicitate de ei în şedinţele coaliţiei.

Sorin Grindeanu: Duminica viitoare vom avea un Consiliu Politic Naţional, în care vom decide poziţia noastră legată de buget. La prima vedere pare că nu e prinsă nici creşterea salariului minim, ceea ce a fost convenită în cadrul coaliţiei. Noi am votat 3 puncte pentru buget, pachetul de solidaritate, finanţarea proiectelor locale să fie la nivelul anului 2025, şi să nu existe, din punct de vedere a taxelor şi impozitelor, modificări faţă de anul trecut, luând în considerare, totuşi, creşterile impozitelor locale. De ce ar fi bani suficient să finanţezi, spre exemplu, deducerea de 400 de euro pe bursă la cineva care joacă pe bursă anual, şi să nu pot să finanţezi indemnizaţia la copiii cu dizabilităţi, de la 80 de lei la 190. De ce aş găsi de cuviinţă să finanţez cu 2 miliarde Banca de Dezvoltare şi să nu finanţez cu 600 şi ceva de milioane ceea ce spuneam eu mai devreme?

În cele două ore şi jumătate cât au durat discuţiile la Palatul Victoria, liderii partidelor din coaliţie au analizat şi situaţia bugetului Primăriei Capitalei. De altfel, edilul şef, Ciprian Ciucu, a făcut, şi nu o dată, apel la partidele politice să se pună de acord şi să voteze bugetul, pentru că altfel, din luna aprilie, Primăria Generală a Capitalei ar putea intra în incapacitate de plată.

Cei de la guvern spun că bugetul pentru 2026 va evita acest risc, însă actuala administraţie va trebui să pună în aplicare reforme majore de modernizare a Bucureştiului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)