Ministerul de Externe: Nu sunt români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 10:14

Ministrul de Externe Oana Ţoiu transmite că anunţul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar România susţine dreptul iranienlor de a-şi alege viitorul, dreptul la libertate şi la siguranţă.

Într-o postare pe Facebook, ea mai scrie că „riscul unei spirale a violenţei în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea internaţională pentru detensionarea situaţiei este esenţială”.

Ministrul de Externe a precizat aseară, după o reuniune a unei celule de criză, că nu sunt români răniţi în regiune, dar reprezentanţele tării noastre sunt în contact cu aproximativ o mie de persoane, care au solicitat asistenţă consulară.

Sute de români au fost întorşi din drum sau au rămas blocaţi ore în şir în aeroporturi din regiune, printre ei 28 de elevi din Focşani, care sunt blocaţi în Dubai.

Zborurile către Dubai, Abu Dhabi, Tel Aviv şi către alte destinaţii din regiune au fost anulate sau redirecţionate. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)