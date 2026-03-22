Militarii români din Irak au revenit în ţară
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 10:15
Militarii români din Irak au revenit în ţară, pe fondul înrăutăţirii situaţiei din regiune.
Alianţa Nord-Atlantică a decis să se retragă din Irak pentru a-şi proteja personalul.
Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni au avut ca misiune principală asigurarea protecţiei personalului şi a facilităţilor aliate.