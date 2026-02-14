Meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 09:54

Astăzi se anunţă o vreme caldă pentru această perioadă, însă de mâine, meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor.

Această tendinţă se va resimţi cel mai mult în vestul, nordul şi centrul ţării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice mâine se vor situa între un grad în nordul Moldovei şi 17 grade în Dobrogea continentală. Şi cerul va fi noros şi vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi ninsori la munte.

Luni, vremea va continua să se răcească, vor fi şi precipitaţii, iar la munte, în nordul Olteniei şi al Munteniei, dar şi în jumătatea de sud a Moldovei, vor predomina ninsorile.

Maxima termică nu va depăşi 10 grade.

Înnorări şi marţi, cu ninsori şi precipitaţii mixte în mai multe regiuni.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, între 18 şi 21 februarie, vremea va fi rece dimineaţa, însă se va încălzi pe parcursul zilei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro