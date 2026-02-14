Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor

Meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor

Meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 09:54

Astăzi se anunţă o vreme caldă pentru această perioadă, însă de mâine, meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor.

Această tendinţă se va resimţi cel mai mult în vestul, nordul şi centrul ţării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice mâine se vor situa între un grad în nordul Moldovei şi 17 grade în Dobrogea continentală. Şi cerul va fi noros şi vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi ninsori la munte.

Luni, vremea va continua să se răcească, vor fi şi precipitaţii, iar la munte, în nordul Olteniei şi al Munteniei, dar şi în jumătatea de sud a Moldovei, vor predomina ninsorile.

Maxima termică nu va depăşi 10 grade.

Înnorări şi marţi, cu ninsori şi precipitaţii mixte în mai multe regiuni.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, între 18 şi 21 februarie, vremea va fi rece dimineaţa, însă se va încălzi pe parcursul zilei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS
Naţional sâmbătă, 14 februarie 2026, 08:30

Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS

Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS, potrivit cărora România se află în...

Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS
Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară, parte din costul tranziției la un model economic viabil
Naţional sâmbătă, 14 februarie 2026, 07:34

Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară, parte din costul tranziției la un model economic viabil

Recesiunea tehnică temporară face parte din costul inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de...

Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară, parte din costul tranziției la un model economic viabil
Modificări în circulația trenurilor CFR Călători urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară administrată de către CFR SA
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 12:15

Modificări în circulația trenurilor CFR Călători urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară administrată de către CFR SA

Pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de către CNCF CFR SA – managerul acesteia, în...

Modificări în circulația trenurilor CFR Călători urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară administrată de către CFR SA
INS: Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 10:55

INS: Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică

Produsul intern brut în trimestrul al IV-lea al anului trecut a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul al treilea, care, de asemenea, fusese...

INS: Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 07:27

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea comisiilor de specialitate...

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 06:21

Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei

Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan,...

Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei
Naţional joi, 12 februarie 2026, 18:43

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale şi să opteze pentru o variantă...

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale
Naţional joi, 12 februarie 2026, 18:40

Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS

Un român a câştigat în medie, la salariu, peste 5.900 de lei în decembrie, în creştere cu aproape 5% faţă de ultima lună din 2024, arată...

Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS