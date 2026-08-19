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Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă

Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 10:18

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 19-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale
Zone afectate: conform textului

 

     În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.
     Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest.
     Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
     Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24…26 de grade).

  

  AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală
Zone afectate: Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei

     Joi (20 august), în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei

     În Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…26 de grade.

 

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

 
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