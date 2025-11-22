Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Vreme rece, ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 10:17

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, răcire
Zone afectate: conform textului

 

     Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp, și izolat de peste 40 l/mp.          

     De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

     Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea și în nord-vestul și centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

      Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului și hărții

  

         În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu vor fi precipitații sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

