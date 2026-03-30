Moldova: Vânt puternic, ploi moderate și ninsori la munte
Publicat de Gabriela Rotaru, 30 martie 2026, 12:43
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 30 martie, ora 10:00 – 31 martie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte
Zone afectate: Moldova
Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei cu viteze în general de 40…50 km/h.
Local va mai ploua și cu totul izolat se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.