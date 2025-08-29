METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 10:20
MESAJ 1/2
Prognoză specială
Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21
Vremea va fi călduroasă după-amiaza, mai ales în jumătatea de sud a Moldovei. Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 31 de grade.
MESAJ 2/2
Prognoză specială
Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21
Vremea va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 29 și 33 de grade.
|
|
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică