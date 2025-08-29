METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 10:20

MESAJ 1/2

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21

Vremea va fi călduroasă după-amiaza, mai ales în jumătatea de sud a Moldovei. Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 31 de grade.

MESAJ 2/2

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21

Vremea va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 29 și 33 de grade.

Intervalul : 29 august, interval orar 12 – 21;

Zonele afectate : județele Timiș, Arad și Bihor;

Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic;

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Zone afectate: județele Timiș, Arad și Bihor Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.