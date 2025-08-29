METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 10:20

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21

Vremea va fi călduroasă după-amiaza, mai ales în jumătatea de sud a Moldovei. Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 28 și 31 de grade.

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21

Vremea va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 29 și 33 de grade.

 

Intervalul : 29 august, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : județele Timiș, Arad și Bihor;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic
Zone afectate: județele Timiș, Arad și Bihor

      Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

Intervalul : 30 august, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic
Zone afectate: județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București

      Sâmbătă (30 august) în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…36 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

