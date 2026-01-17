Mercurul termometrelor a coborât până la minus 22 de grade Celsius la Joseni, cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel naţional

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 12:01

Mercurul termometrelor a coborât în această dimineaţă până la minus 22 de grade Celsius la Joseni, cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel naţional.

Şi la Miercurea Ciuc s-a consemnat o valoare de minus 21 de grade Celsius, în vreme ce la Topliţa au fost minus 19 grade.

Minimele au fost înregistrate la răsăritul soarelui şi reprezintă cele mai coborâte valori din ţară, dar şi cele mai scăzute din această iarnă în Harghita.

Meteorologul Raul Stoica de la Centrul Regional Transilvania Sud Sibiu a explicat episodul de ger prin prezenţa unei mase de aer rece, cerul senin şi existenţa stratului de zăpadă.

El a precizat că, după mai mulţi ani, cu ierni mai blânde, se observă o revenire la valori termice mai scăzute. Potrivit acestuia, gerul este aşteptat să persiste până la sfârşitul lunii.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)