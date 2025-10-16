Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie se colectează la spitale

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 19:47

Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie sunt colectate la spitale publice sau private, care sunt obligate să le primească.

De asemenea, sunt şi unele farmacii care primesc aceste deşeuri periculoase, pentru care există o procedură specială de distrugere, astfel încât să nu polueze mediul.

Potrivit legii, fiecare dintre noi avem obligaţia ca atunci când expiră un medicament pe care îl păstrăm să îl predăm unei farmacii care se constituie în depozit temporar de medicamente nefolositoare omului.

Doctorul farmacist Oana Gheorghiu, vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din Buzău: Nu avem voie să le aruncăm în altă parte decât să le aducem la farmacie sau la spital. Se predau pe baza unui proces verbal, bineînţeles că le notăm şi noi, pentru că ele se predau la distrugere în funcţie de ciclicitatea şi de perioada în care se fac aceste colectări.

O astfel de farmacie se află pe Bulevardul Unirii din Buzău. Doctorul farmacist Oana Gheorghiu revine şi spune că un regim special îl au morfinele, iar efectele pandemiei, când am cumpărat peste necesar medicamente, se văd şi astăzi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)