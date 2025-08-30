MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 09:10 / actualizat: 30 august 2025, 10:14

Pentru 87 de turişti români, dintre cei 677 aflaţi în străinătate în sejururi prin agenţia de turism Cocktail Holidays, se caută soluţii adecvate în vederea asigurării revenirii în ţară, precizează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

‘La nivelul celulei de criză constituită la MEDAT, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii agenţiei Cocktail Holidays şi cu alte entităţi relevante, care au în derulare pachete de servicii turistice, au fost identificaţi 677 de turişti români aflaţi în străinătate. Pentru majoritatea au fost deja găsite soluţii, astfel încât să se întoarcă în ţară în cursul acestui weekend, la finalizarea sejururilor. În prezent, sunt în analiză situaţiile altor 87 de turişti români, pentru care se caută soluţii adecvate în vederea asigurării revenirii în ţară’, menţionează ministerul.

Celula de criză formată la nivelului MEDAT monitorizează permanent situaţia şi menţine legătura cu turoperatorul şi agenţiile partenere, pentru a oferi sprijin acolo unde este nevoie pentru că ‘nu are atribuţii directe de repatriere’.

Pentru plecările programate în zilele următoare, agenţia a transmis că toţi turiştii au fost informaţi în legătură cu posibilele inconveniente.

‘După ce ne vom asigura că niciun turist român nu are probleme, vor fi demarate verificări pentru a stabili cauzele situaţiei şi măsurile necesare’, mai arată autoritatea de turism.

MEDAT monitorizează situaţia de la Cocktail Holidays, fiind în permanent contact cu reprezentanţii agenţiei de turism, după ce în presă au apărut informaţii despre problemele financiare ale acesteia şi despre greutăţile întâmpinate de către turiştii români aflaţi în vacanţă.

Potrivit declaraţiilor lunare depuse la MEDAT de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două poliţe de asigurare valabile.

Cocktail Holidays traversează o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri, se confruntă cu un blocaj financiar temporar şi depune toate eforturile pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil, a informat, vineri, proprietarul agenţiei de turism Dan Goicea, după ce au apărut informaţii despre greutăţile întâmpinate de către turiştii români, clienţi ai tur-operatorului, aflaţi în vacanţă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro