Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays

MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays

MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 09:10 / actualizat: 30 august 2025, 10:14

Pentru 87 de turişti români, dintre cei 677 aflaţi în străinătate în sejururi prin agenţia de turism Cocktail Holidays, se caută soluţii adecvate în vederea asigurării revenirii în ţară, precizează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

‘La nivelul celulei de criză constituită la MEDAT, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii agenţiei Cocktail Holidays şi cu alte entităţi relevante, care au în derulare pachete de servicii turistice, au fost identificaţi 677 de turişti români aflaţi în străinătate. Pentru majoritatea au fost deja găsite soluţii, astfel încât să se întoarcă în ţară în cursul acestui weekend, la finalizarea sejururilor. În prezent, sunt în analiză situaţiile altor 87 de turişti români, pentru care se caută soluţii adecvate în vederea asigurării revenirii în ţară’, menţionează ministerul.

Celula de criză formată la nivelului MEDAT monitorizează permanent situaţia şi menţine legătura cu turoperatorul şi agenţiile partenere, pentru a oferi sprijin acolo unde este nevoie pentru că ‘nu are atribuţii directe de repatriere’.

Pentru plecările programate în zilele următoare, agenţia a transmis că toţi turiştii au fost informaţi în legătură cu posibilele inconveniente.

‘După ce ne vom asigura că niciun turist român nu are probleme, vor fi demarate verificări pentru a stabili cauzele situaţiei şi măsurile necesare’, mai arată autoritatea de turism.

MEDAT monitorizează situaţia de la Cocktail Holidays, fiind în permanent contact cu reprezentanţii agenţiei de turism, după ce în presă au apărut informaţii despre problemele financiare ale acesteia şi despre greutăţile întâmpinate de către turiştii români aflaţi în vacanţă.

Potrivit declaraţiilor lunare depuse la MEDAT de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două poliţe de asigurare valabile.

Cocktail Holidays traversează o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri, se confruntă cu un blocaj financiar temporar şi depune toate eforturile pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil, a informat, vineri, proprietarul agenţiei de turism Dan Goicea, după ce au apărut informaţii despre greutăţile întâmpinate de către turiştii români, clienţi ai tur-operatorului, aflaţi în vacanţă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Zi de doliu naţional la Kiev, pentru victimele atacului rusesc de joi
Internaţional vineri, 29 august 2025, 12:29

Zi de doliu naţional la Kiev, pentru victimele atacului rusesc de joi

Ministrul danez al apărării a declarat că sprijinul militar pentru Ucraina va fi cel mai important subiect al reuniunii de vineri, de la...

Zi de doliu naţional la Kiev, pentru victimele atacului rusesc de joi
O turistă din România s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach din Bulgaria
Internaţional vineri, 29 august 2025, 11:10

O turistă din România s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach din Bulgaria

O turistă din România, în vârstă de 58 de ani, s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach, informează poliţa bulgară. Incidentul...

O turistă din România s-a înecat în mare, în zona staţiunii Sunny Beach din Bulgaria
R. Moldova: Începe campania electorală pentru alegerile parlamentare
Internaţional vineri, 29 august 2025, 08:16

R. Moldova: Începe campania electorală pentru alegerile parlamentare

În Republica Moldova începe vineri campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru parcursul...

R. Moldova: Începe campania electorală pentru alegerile parlamentare
#Ucraina: Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu mai mulți morţi şi zeci de răniţi
Internaţional joi, 28 august 2025, 22:55

#Ucraina: Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu mai mulți morţi şi zeci de răniţi

UPDATE – Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe afirmă că Donald Trump este „nemulţumit”, dar nu „surprins” de...

#Ucraina: Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu mai mulți morţi şi zeci de răniţi
Internaţional joi, 28 august 2025, 11:43

Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan

Sezonul musonic devastator din Pakistan a adus numărul total de morţi la 805 la nivel naţional, după ce cel puţin 15 persoane şi-au pierdut...

Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan
Internaţional joi, 28 august 2025, 06:56

Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’

Toţi membrii Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, cu excepţia Statelor Unite, au declarat miercuri că foametea din Gaza este o...

Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 19:57

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei

UPDATE, ora 18:40 –  Astăzi, când Republica Moldova aniversează 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică,...

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 19:54

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul

O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis din Minnesota a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat din...

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul