MEC a lansat în consultare publică calendarul 2026 pentru Evaluarea naţională şi Bacalaureat

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 19:05

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025 – 2026, proiectul de ordin privind organizarea admiterii în învăţământul liceal 2026 – 2027 şi proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat 2026.

Documentele conţin şi propunerile de calendare de desfăşurare a examenelor naţionale/activităţilor specifice, precum şi propunerile de calendare pentru simulările examenelor naţionale – Evaluare naţională şi Bacalaureat), se arată pe pagina oficială de Facebook a MEC.

Conform actualelor propuneri de calendare probele scrise ale Evaluării naţionale, respectiv ale examenului naţional de Bacalaureat se vor desfăşura după finalizarea cursurilor anului şcolar 2025-2026.

Propunerile pentru Evaluarea naţională sunt: Limba şi literatura română (proba scrisă) – 22 iunie; Matematica (proba scrisă) – 24 iunie; Limba şi literatura maternă (proba scrisă) – 26 iunie; afişarea rezultatelor iniţiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14:00 – 18:00) – 2 iulie; vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor – 3-4 iulie; afişarea rezultatelor finale – 9 iulie.

Calendarul de desfăşurare a simulării la Evaluarea naţională 2025 – 2026 propus este: Limba şi literatura română (proba scrisă) – 16 martie; Matematică (proba scrisă) – 17 martie; Limba şi literatura maternă (proba scrisă) – 18 martie; comunicarea rezultatelor – 30 martie.

Probele de evaluare a competenţelor în cadrul examenului naţional de Bacalaureat urmează să se desfăşoare după încheierea cursurilor anului şcolar 2025-2026 pentru clasa a XII-a.

Calendarul propus de desfăşurare a Bacalaureatului 2026, sesiunea iunie – iulie, este următorul:

– evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A): 8 – 10 iunie;

– evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B): 10 – 11 iunie:

– evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C): 11 – 12 iunie;

– evaluarea competenţilor digitale (proba D): 15 – 17 iunie.

Probele scrise urmează să aibă loc astfel:

– Limba şi literatura română (E.a): 29 iunie;

– Proba obligatorie a profilului (E.c): 30 iunie;

– Proba la alegere a profilului şi specializării (E.d): 2 iulie;

– Limba şi literatura maternă (E.b): 3 iulie;

– afişarea rezultatelor iniţiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14:00 – 18:00: 7 iulie;

– vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor: 8 – 9 iulie;

– vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor: 13 iulie.

Calendarul de desfăşurare a simulării pentru Bacalaureat 2026 este: Limba şi literatura română (E.a) – 23 martie; Proba obligatorie a profilului (E.c) – 24 martie; Proba la alegere a profilului şi specializării (E.d) – 25 martie; Limba şi literatura maternă (E.b) – 26 martie; comunicarea rezultatelor – 16 aprilie.

Pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afişarea rezultatelor iniţiale şi înainte de contestaţii, atât la Evaluarea naţională, cât şi la Bacalaureat, precizează MEC.

Proiectele de ordine pot fi consultate prin accesarea link-ului https://www.edu.ro/press_rel_106_2025.

MEC precizează că forma finală a documentelor va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)