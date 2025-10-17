Ascultă Radio România Iași Live
Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 19:38

Cei evacuați vor primi cazare din partea primăriei, fiind identificate nouă hoteluri, a anunțat primarul general interimar al capitalei.

Primarul general interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că în jurul blocului afectat a fost instituit un perimetru de securitate și nimeni nu mai poate intra în locuințe pentru a-și lua bunurile.

Cei evacuați vor primi cazare din partea primăriei, iar în acest moment au fost identificate nouă hoteluri – mai spune Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu: Cel puțin 500 de persoane nu vor mai putea intra în locuințele personale în această perioadă. Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri în acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiții de trai, pentru a merge mai departe. Începând de luni vom pune la dispoziție locuințe proprii din fondul municipiului București și al sectoarelor municipiului București, la standard ridicat, ca aceste familii să nu simtă că li s-a afectat viața și la nivel de calitate a locuirii. Prioritățile vor fi familiile cu copii în creștere și persoanele vârstice, dar, până în această seară, nicio familie nu va rămâne pe străzi. Vor fi cu toții cazați în hoteluri din municipiul București, pe cheltuiala Primăriei Capitalei. În funcție de cum va reieși expertiza, vom ști ce facem mai departe cu acel imobil.

Primarul interimar a mai precizat că pentru sprijin imediat este disponibil numărul 021.9524, unde echipele primăriei îndrumă toate persoanele afectate către locurile disponibile și oferă asistență pentru nevoile urgente. (Rador/ FOTO IGSU)

