Mai puţină toleranţă pentru şoferii care opresc sau parchează neregulamentar!

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2025, 06:49

Şoferii din Bucureşti şi din ţară vor fi amendaţi mai uşor dacă opresc sau parchează neregulamentar. Ministerul de Interne propune modificări legislative ale Codului Rutier, prin proiectul „Siguranţă în Trafic”.

Astfel, cei care parchează neregulamentar vor primi amenzi chiar dacă nu sunt prezenţi la maşină, a explicat chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

O altă modificare prevede că şoferii vor putea fi amendaţi cu ajutorul camerelor de supraveghere din oraşe şi ale Companiei de Autostrăzi.

Camerele vor fi integrate în sistemul e-Sigur, de supraveghere a traficului, operat de Poliţia Rutiera.

Propunerile se regăsesc în proiectul „Siguranţă în Trafic” şi se află acum în dezbatere publică.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro