Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » MADR: A fost aprobat sprijinul pentru fermieri de 620 de milioane de lei,pentru subvenţionarea motorinei în anul 2026

MADR: A fost aprobat sprijinul pentru fermieri de 620 de milioane de lei,pentru subvenţionarea motorinei în anul 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 19:01

Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, sprijinul de 620 de milioane de lei pentru fermieri, pentru subvenţionarea motorinei în anul 2026, informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale printr-un comunicat.

‘În şedinţa de Guvern din data de 19 martie 2026 a fost aprobată o hotărâre pentru completarea HG nr. 1174/2014, asigurând astfel continuitatea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală’, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, se alocă suma de 620 milioane lei din bugetul MADR pentru anul 2026. Aceste fonduri sunt destinate efectuării plăţilor pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025. Pentru anul 2026, diferenţa de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

Rata accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Această valoare reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri (calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025).

Subvenţia se acordă ca diferenţă între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), şi rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol.

‘Plăţile vor fi procesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat’, se subliniază în comunicat. (Agerpres/ FOTO arhivă)

Etichete:
