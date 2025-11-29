Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 10:06

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, precizează că astfel, costurile unor terapii vor scădea şi vor putea fi trataţi mai mulţi pacienţi.

Horaţiu Moldovan: Desigur că va implica şi un efort financiar, dar acest efort financiar se va compensa, pentru că am avut grijă, pe lângă medicamentele scumpe inovative care au fost introduse, să intre o serie de medicamente generice, mult mai ieftine decât cele inovative, cu absolut acelaşi efect terapeutic, astfel încât costul pe foarte multe terapii se va reduce cu aproximativ 30%, ceea ce înseamnă, pe scurt, zeci de mii, poate chiar sute de mii de pacienţi nou trataţi în România începând cu luna-decembrie a acestui an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)