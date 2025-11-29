Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 10:06

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, precizează că astfel, costurile unor terapii vor scădea şi vor putea fi trataţi mai mulţi pacienţi.

Horaţiu Moldovan: Desigur că va implica şi un efort financiar, dar acest efort financiar se va compensa, pentru că am avut grijă, pe lângă medicamentele scumpe inovative care au fost introduse, să intre o serie de medicamente generice, mult mai ieftine decât cele inovative, cu absolut acelaşi efect terapeutic, astfel încât costul pe foarte multe terapii se va reduce cu aproximativ 30%, ceea ce înseamnă, pe scurt, zeci de mii, poate chiar sute de mii de pacienţi nou trataţi în România începând cu luna-decembrie a acestui an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
CSM a dat aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 12:18

CSM a dat aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, pentru...

CSM a dat aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Patru trenuri CFR Călători vor purta nume simbolice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 11:38

Patru trenuri CFR Călători vor purta nume simbolice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României și a împlinirii a 107 ani de la Marea Unire a tuturor provinciilor istorice sub conducerea...

Patru trenuri CFR Călători vor purta nume simbolice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României
Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 11:08

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti. Cu sloganul „Gustul...

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti
Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 07:20

Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 a fost adoptată astăzi de plenul reunit al celor două camere ale...

Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030
Naţional joi, 27 noiembrie 2025, 06:37

Ministrul educaţiei le dă asigurări cadrelor didactice că nu vor fi afectate de măsurile legate de cumulul pensiei cu salariul

Ministrul educaţiei, Daniel David, le dă asigurări cadrelor didactice că nu vor fi afectate de măsurile legate de cumulul pensiei cu salariul....

Ministrul educaţiei le dă asigurări cadrelor didactice că nu vor fi afectate de măsurile legate de cumulul pensiei cu salariul
Naţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 17:17

Robert Schwartz, Președinte Director General al Radio România

Astăzi, plenul reunit al Parlamentului României l-a validat pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General al Societăţii Române...

Robert Schwartz, Președinte Director General al Radio România
Naţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 17:09

Autostrada A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat astăzi contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri din Autostrada A8. Valoarea...

Autostrada A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro
Naţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 12:14

Nouă din 10 copii aflați în stare de vulnerabilitate spun că important pentru ei e să mânânce suficient și să aibă cărți și jocuri: cum arată sărăcia, în afara statisticilor

Festivalul Brazilor de Crăciun dă startul celei de-a 25-a ediții, o ediție-manifest   “Foamete, să nu ai ce să mănânci când ești acasă,...

Nouă din 10 copii aflați în stare de vulnerabilitate spun că important pentru ei e să mânânce suficient și să aibă cărți și jocuri: cum arată sărăcia, în afara statisticilor