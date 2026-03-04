Liderii coaliţiei de guvernare poartă noi discuţii cu privire bugetul de stat pe 2026

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 10:15

Liderii coaliţiei de guvernare poartă noi discuţii pe marginea Legii bugetului de stat pe acest an. Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat chiar la începutul acestei săptămâni o formă a proiectului, care însă nu i-a mulţumit însă pe social-democraţi.

Aceştia vor să fie incluse măsuri de solidaritate pentru pensionari, pentru familiile cu venituri mici şi alte categorii vulnerabile. Impactul financiar estimat ar fi de circa 3,4 miliarde de lei. Alexandru Nazare mai spunea că noua proiecţie bugetuară va fi realistă şi echulibrată şi va avea în vedere reducerea deficitului spre 6% din Produsul Intern Brut.

Dacă forma finală a bugetului pe 2026 va fi agreată în coaliţie, proiectul va fi aprobat de Guvern şi trimis cât mai rapid către Parlament pentru dezbatere şi vot, ne-a informat reporterul Radio România Actualităţi, Petruţa Obrejan.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro