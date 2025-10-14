Liderii coaliţiei de guvernare nu au ajuns, nici în şedinţa de astăzi, la un acord privind reforma administraţiei publice locale şi centrale

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 17:59

Liderii coaliţiei de guvernare nu au ajuns, nici în şedinţa de astăzi, la un acord privind reforma administraţiei publice locale şi centrale.

Premierul Ilie Bolojan susţine concedierea efectivă a aproximativ 13.000 de bugetari, în timp ce PSD propune ca primarii şi miniştrii să decidă modalităţile de reducere a cheltuielilor, fie prin concedieri, fie prin diminuarea salariilor sau eliminarea sporurilor.

În cadrul întâlnirii, social-democraţii au prezentat şi un pachet propriu de reformă economică, cerând adoptarea lui concomitent cu reforma administrativă.

Coaliţia a convenit ca mâine, să fie modificată ordonanţa 52, pentru a facilita achiziţiile viitoare ale primăriilor, noul act normativ urmând să fie adoptat în şedinţa Guvernului din această săptămână. (Rador/ FOTO gov.ro)