Legea privind reforma pensiilor de serviciu va fi atacată la CCR, potrivit unor surse judiciare

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 15:21

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, convocate astăzi de preşedinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să atace la Curtea Constituţională legea privind reforma pensiilor de serviciu, potrivit unor surse judiciare.

Legea pe care Guvernul Bolojan şi-a asumat răspunderea scade valoarea pensiilor speciale şi creşte, treptat, vârsta de pensionare de la 48 la 65 de ani.(Rador/ FOTO facebook Curtea Constitutionala)