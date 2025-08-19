Lansarea volumului „Selected Collection of the Cucuteni Culture Painted Pottery from Romania”

19 august 2025

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Institutul de Arheologie al Academiei Române – Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie al Academiei de Științe Sociale a Republicii Populare Chineze, Beijing și Institutul Patrimoniului Cultural și de Arheologie, Zhengzhou, organizează lansarea volumului „Selected Collection of the Cucuteni Culture Painted Pottery from Romania”, apărut la Cultural Relics Publishing House, Beijing, 2025.

Evenimentul va avea loc miercuri, 20 august 2025, de la ora 12.00, la Palatul Culturii, în Sala „Ștefan Procopiu”, volumul fiind prezentat de: Dr. Lăcrămioara Stratulat, Director general adjunct, CMN „Moldova” Iași; Prof. Dr. Chen Xingcan, Director nivel I, cercetător științific, Institutul de Arheologie al Academiei de Științe Sociale a Republicii Populare Chineze, Beijing; Prof. Dr. Hab. Cornelia Magda Lazarovici, Institutul de Arheologie Iași; Prof. Dr. Jia Xiaobing, Director al Departamentului World Archaeology, Institutul de Arheologie al Academiei de Științe Sociale a Republicii Populare Chineze; Prof. Dr. Wang Xiaoqing, cercetător științific, Departamentul Arheologie Preistorică, Institutul de Arheologie al Academiei de Științe Sociale a Republicii Populare Chineze; Dr. Chenghao Wen, Institutul de Arheologie al Academiei de Științe Sociale a Republicii Populare Chineze.

Cuprinzând un număr impresionant de fotografii 3D, catalogul însumează 500 de pagini și se evidențiază prin multiplele perspective asupra obiectului. Toate fotografiile au fost realizate cu o cameră profesională, cu o rezoluție de zece milioane de pixeli, ceea ce oferă imagini de înaltă fidelitate.

„Cultura Cucuteni este din nou în centru atenției, de această dată prin intermediul acestui catalog cu imagini realizate printr-o tehnologie care promite să impresioneze pasionații de istorie și arheologie”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Colaborarea româno-chineză a demarat în 2017, cu prilejul organizării unei expoziții dedicate culturii Cucuteni, la sediul Institutului Cultural Român din Beijing. Acest eveniment a fost urmat de semnarea unui protocol ce vizează un proiect comun de cercetare arheologică privind studiul culturilor Yangshao şi Cucuteni-Tripolie, derulat sub egida Academiei Române, prin Institutul de Arheologie din laşi, a Ministerului Culturii, prin Complexul Muzeal Național „Moldova” laşi, precum şi a Academiei de Științe Sociale a Republicii Populare Chineze, prin Institutul de Arheologie din Beijing.

Ca urmare a acestui demers, s-au pus bazele unui șantier- școală la Dobrovăț, județul Iași, unde specialiști arheologi și doctoranzi din cele două țări au colaborat pe parcursul a patru campanii arheologice (2019, 2023, 2024, 2025), în dorința de a găsi explicații referitoare la asemănările dintre culturile Cucuteni-Tripolie și Yangshao. „Majoritatea vaselor pictate sunt spectaculoase, prin îmbinarea culorilor, prin motivele decorative, precum şi prin semnele şi simbolurile folosite, iar asemănările dintre ceramica policromă din culturile Cucuteni și Yangshao continuă să reprezinte o temă ştiinţifică interesantă pentru specialiştii chinezi și români”, afirmă dr. Lăcrămioara Stratulat, director general adjunct, CMN „Moldova” Iași.

Acest catalog de promovare a culturii cucuteniene a fost realizat la finalul colaborării româno – chineze, prezentând artefacte din colecțiile de patrimoniu ale Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeului Județean Botoșani, Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad. (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)