La Palatul Victoria este în desfăşurare o şedinţă a coaliţiei de guvernare

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 14:15

La Palatul Victoria este în desfăşurare şedinţa coaliţiei de guvernare în care sunt analizate numeroasele amendamente depuse de parlamentari la cele cinci proiecte legislative asupra cărora guvernul îşi va angaja, astăzi, răspunderea.

Reuniunea coaliţiei va fi urmată de o şedinţă de guvern în care vor fi adoptate doar amendamentele agreate.

Redactorul RRA, Andrei Şerban:  O serie de amendamente au fost depuse de PSD şi USR. Social-democraţii au vizat în special entităţile nerezidente fiscal în România, în legătură cu impozitarea veniturilor acestora şi proprietatea intelectuală. USR cere alocarea de bani pentru investigaţiile necesare monitorizării diabetului, AVC-ului, a sarcinilor, dar şi a câtorva boli rare, iar autorităţile autonome să ofere bonusuri şi prime doar dacă îşi îndeplinesc criteriile de performanţă şi când deficitul bugetar va fi de sub 3%. PNL nu a depus amendamente, în timp ce AUR îşi prezintă la această oră amendamentele pe care le-a depus la proiectele de lege ale guvernului. Aşadar, după ce coaliţia va stabili ce amendamente va accepta, de la ora 16:00 va urma o şedinţă a executivului care va adopta oficial aceste amendamente, apoi premierul Ilie Bolojan se va duce în plenul reunit al Parlamentului pentru a-şi angaja răspunderea pentru cinci proiecte legislative. Acestea se referă la domeniul fiscal, reforma în sănătate, reforma companiilor de stat şi guvernanţa corporativă, pensiile magistraţilor şi eficientizarea administraţiei locale. Noile măsuri prevăd combaterea evaziunii fiscale, reducerea numărului de membri în consiliile de administraţie, noi indicatori de performanţă pentru menergerii spitalelor şi prelungirea vârstei de pensionare a magistraţilor la 65 de ani cu o perioadă tranzitorie de zece ani. (Rador/ FOTO gov.ro)

