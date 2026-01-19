La începutul acestei săptămâni este aşteptată prima şedinţă din acest an a liderilor coaliţiei de guvernare

Pe agenda reuniunii se află finalizarea proiectului de reformă a administraţiei publice locale şi proiectul bugetului de stat. Şedinţa vine în contextul nemulţumirilor din PSD faţă de majorările de taxe şi impozite locale.

Primarii social-democraţi din judeţul Iaşi au refuzat chiar să se întâlnească zilele trecute cu premierul Ilie Bolojan.

Amintim că proiectul reformei administraţiei a fost pus în transparenţă decizională. Autorităţile centrale şi locale trebuie să reducă cu 10% cheltuielile de personal prin concedieri, diminuări de sporuri sau reorganizare instituţională. După ce documentul va fi adoptat în şedinţa de guvern de săptămână aceasta, executivul îşi propune ca acesta să devină rapid lege prin angajarea răspunderii în legislativ.

Preşedinţii PSD, PNL, USR şi UDMR vor stabili calendarul acestei proceduri, care va avea loc cel mai probabil într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, ne-a transmis reporterul RRA Alină Stănuţă.

