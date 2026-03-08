Ascultă Radio România Iași Live
Judeţul Bacău are una din cele mai scumpe ape potabile din ţară

8 martie 2026

Preţul unui metru cub de apă în România variază semnificativ în funcţie de localitate şi operatorul de serviciu, însă tariful mediu naţional apă plus canalizare este de aproximativ 14,47 de lei m3 fără TVA, potrivit datelor din septembrie anul trecut.

Judeţul Bacău are însă una din cele mai scumpe ape potabile din ţară, situându-se constant în topul tarifelor la nivel naţional. Potrivit datelor oficiale, tariful total pentru apă şi canalizare-epurare este de aproape 20 de lei pe metru cub fără TVA.

Administraţia locală face investiţii constante în infrastructură şi anunţă că în acest an conducta de aducţiune a apei brute de la Valea Uzului la Bacău va fi reabilitată cu fonduri europene.

Reporter: Gabriel Pop – Administraţia locală băcăuană lucrează în paralel la multe proiecte de reabilitare a reţelelor de apă, având ca scop final reducerea drastică a avariilor şi un preţ acceptabil la apă potabilă pentru locuitorii oraşului.

Dragoş Ştefan, viceprimar: Preţul apei din Bacău este astăzi scump, dar pot să dau şi o veste bună băcăuanilor, suntem aproape de a finaliza aducţiunea de la Grigoreni la Baraţi, acea conductă care se sparge de foarte mult timp, se lucrează acum acolo. Am informaţii că anul acesta se va finaliza această conductă. În paralel am demarat, de săptămâna trecută, lotul de modernizare a reţelelor de apă şi canal din sudul oraşului. Noi astăzi avem două proiecte de modernizare a reţelelor; după ce vom finaliza pe program operaţional, pe POIM aceste investiţii, fără să avem pierderi din estimările pe care le avem cu cei de la CRAB preţul apei în Bacău va trebui să scadă, pentru că facem investiţii şi pierderile vor fi reduse. Astăzi, din păcate, avem foarte multe pierderi şi de aceea preţul apei este unul ridicat în Bacău.

Reporter: Lucrările privind modernizarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de distribuţie continuă în judeţul Bacău, în cadrul unui amplu proiect finanţat din fonduri europene, în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro.

