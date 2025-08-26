Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 19:15

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului, postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

‘Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparenţă. Interviurile au fost înregistrate şi publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc şi o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile. Consider că aceasta trebuie să fie direcţia şi pe mai departe: reguli clare, transparenţă şi responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României’, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

De-a lungul carierei, Jean Vişan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor şi modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcţii de conducere la nivel central şi local în cadrul Romsilva.

‘Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vişan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva şi este mult de muncă şi din partea Ministerului Mediului, şi din partea Romsilva. Aşteptările sunt clare: un management transparent, responsabil şi în interesul protejării patrimoniului forestier naţional. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate şi consolidate în perioada următoare’, a adăugat Diana Buzoianu.

Procedura de selecţie a directorului general, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie pe 11 august, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii. Până la termenul limită, s-au înscris 25 de persoane, dintre care 17 au întrunit condiţiile de participare. Cei 17 candidaţi eligibili au fost intervievaţi transparent, de către Consiliul de Administraţie, pe parcursul mai multor zile, ulterior fiind stabilit un clasament.

Jean Vişan are 48 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii ‘Transilvania’ din Braşov şi a obţinut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău. Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii – Mecanizare şi de director al Direcţiei Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Vişan deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei, se menţionează într-un comunicat transmis de MMAP.

‘MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparenţă şi responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituţii şi societatea civilă şi asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generaţiile viitoare’, subliniază reprezentanţii ministerului.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)