Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva

Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva

Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 19:15

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului, postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

‘Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparenţă. Interviurile au fost înregistrate şi publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc şi o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile. Consider că aceasta trebuie să fie direcţia şi pe mai departe: reguli clare, transparenţă şi responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României’, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

De-a lungul carierei, Jean Vişan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor şi modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcţii de conducere la nivel central şi local în cadrul Romsilva.

‘Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vişan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva şi este mult de muncă şi din partea Ministerului Mediului, şi din partea Romsilva. Aşteptările sunt clare: un management transparent, responsabil şi în interesul protejării patrimoniului forestier naţional. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate şi consolidate în perioada următoare’, a adăugat Diana Buzoianu.

Procedura de selecţie a directorului general, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie pe 11 august, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii. Până la termenul limită, s-au înscris 25 de persoane, dintre care 17 au întrunit condiţiile de participare. Cei 17 candidaţi eligibili au fost intervievaţi transparent, de către Consiliul de Administraţie, pe parcursul mai multor zile, ulterior fiind stabilit un clasament.

Jean Vişan are 48 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii ‘Transilvania’ din Braşov şi a obţinut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău. Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii – Mecanizare şi de director al Direcţiei Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Vişan deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei, se menţionează într-un comunicat transmis de MMAP.

‘MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparenţă şi responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituţii şi societatea civilă şi asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generaţiile viitoare’, subliniază reprezentanţii ministerului.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor
Naţional marți, 26 august 2025, 14:38

Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Capitalei au hotărât astăzi să-şi suspende...

Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor
Sindicaliştii din învăţământ pichetează sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David
Naţional marți, 26 august 2025, 13:13

Sindicaliştii din învăţământ pichetează sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David

Sindicaliştii din învăţământ pichetează şi astăzi sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David, nemulţumiţi de...

Sindicaliştii din învăţământ pichetează sediul Ministerului Educaţiei şi cer demisia ministrului Daniel David
VIDEO: Primul discurs de politică externă al președintelui Nicușor Dan
Naţional marți, 26 august 2025, 10:36

VIDEO: Primul discurs de politică externă al președintelui Nicușor Dan

LIVE VIDEO: Discursul susținut de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române. A doua zi a reuniunii...

VIDEO: Primul discurs de politică externă al președintelui Nicușor Dan
Ce trebuie să facă românii fără venituri pentru a-și păstra asigurarea de sănătate
Naţional marți, 26 august 2025, 09:33

Ce trebuie să facă românii fără venituri pentru a-și păstra asigurarea de sănătate

De la începutul lunii septembrie, aproximativ 650.000 de români care nu au venituri riscă să rămână fără asigurare de sănătate. Pentru a...

Ce trebuie să facă românii fără venituri pentru a-și păstra asigurarea de sănătate
Naţional marți, 26 august 2025, 06:30

Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, continuă şi astăzi, în cadrul coaliţiei de guvernare

Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar continuă şi astăzi în cadrul coaliţiei de...

Discuţiile care vizează cel de-al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, continuă şi astăzi, în cadrul coaliţiei de guvernare
Naţional marți, 26 august 2025, 05:54

Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi

UPDATE – Rezultatele finale la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat au fost afişate marţi, iar rata de succes a crescut cu 3,5%...

Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi
Naţional marți, 26 august 2025, 04:54

Ministrul Educaţiei spune că probabil anul şcolar va începe cu un boicot

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul şcolar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot....

Ministrul Educaţiei spune că probabil anul şcolar va începe cu un boicot
Naţional luni, 25 august 2025, 19:20

(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR

Comisia Europeană reacționează în legătură cu achizițiile publice de microbuze școlare electrice prin Planul Național de Redresare și...

(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR