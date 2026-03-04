Ivan: România are rezerve de carburanţi suficiente pentru a face faţă oricărei crize de aprovizionare

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 10:14

România are rezerve de carburanţi suficiente pentru a face faţă oricărei crize majore de aprovizionare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Radio România Actualităţi că ţara noastră poate rezista aproape o jumătate de an fără importuri sau producţie internă.

Bogdan Ivan: „Și poate cel mai important, să ne asigurăm că la nivel național suntem în situația în care nimeni nu poate să vină să spună că avem un dezechilibru: avem stocuri foarte clare, 3.200.000 de tone de carburanți în stocuri tehnice şi rezervele de siguranță. Asta înseamnă că, și dacă n-am rafina nimic în România, și dacă nu am importa nicio moleculă de carburant, timp de 5 luni de zile am avea suficiente stocuri pentru a face față nevoilor României. Noi astăzi producem dublul cantității de benzină pe care o consumăm și aproximativ 60% din cantitatea de diesel pe care o consumăm. Diferența, evident, vine din importuri”.

Bogdan Ivan a subliniat că au fost luate toate măsurile pentru a evita un dezechilibru în aprovizionarea cu combustibil, între care găsirea unor rute de transport alternative şi combaterea creşterilor speculative de preţuri la pompă.

