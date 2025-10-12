Ascultă Radio România Iași Live
Italia introduce măsurile prevăzute de noul sistem european de control la frontieră

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 octombrie 2025, 07:20 / actualizat: 12 octombrie 2025, 9:37

Sistemul european de control la frontieră începe să se schimbe de astăzi.

Astfel, Uniunea Europeană urmează să renunţe total la ştampilele din paşapoarte şi trece la verificări biometrice.

Copiii cu vârsta sub 12 ani vor fi scutiţi de amprentare.

Corespondenta RRA Elena Postelnicu transmite că în Italia, măsurile se aplică de azi în trei aeroporturi importante.

În Italia, aeroporturile Milano, Linate şi Malpensa, şi aeroportul Roma-Fiumicino vor fi primele care vor introduce de astăzi noul sistem de control: amprentarea digitală şi scanarea facială a călătorilor din ţările din afara Uniunii Europeane, inclusiv din Marea Britanie. Testarea va fi extinsă şi în porturile Civitavecchia şi Genova înainte de a deveni operaţională în întreaga reţea naţională. Începând cu 20 octombrie, noile controle biometrice vor fi efectuate asupra a aproximativ 10% dintre pasagerii care sosesc sau pleacă de la graniţele italiene. Noul sistem gestionat de Poliţia de Frontieră va înlocui viza, ştampila manuală pe paşapoarte, cu o înregistrare electronică cu date biometrice şi informaţii personale. Scopul este de a monitoriza fluxurile de intrare şi ieşire ale cetăţenilor din afara Uniunii Europeane care rămân în peninsulă pentru perioade scurte de până la 90 de zile. La sosire, călătorii din afară a Uniunii Europeane vor trebui să-şi scaneze paşaportul, să furnizeze amprentele digitale şi să stea la o fotografie. După înregistrarea iniţială, intrările ulterioare în peninsulă vor fi mai rapide. Sistemele vor compara automat informaţiile deja existente în baza de date. Deţinătorii de paşapoarte electronice vor putea utiliza porţile automate, marcate cu un simbol auriu în formă de cameră foto.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

