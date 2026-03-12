Israelul a emis un nou avertisment de evacuare în Liban
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 10:38
Israelul a emis un avertisment urgent pentru locuitorii din Qasr Naba, în regiunea Baalbek din Liban, cerându-le să evacueze zona.
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru media arabă, Avichay Adraee, a declarat că armata ”va ataca infrastructura militară aparţinând organizaţiei teroriste Hezbollah în perioada imediat următoare”.
Avertismentul vine după ce armata israeliană a efectuat o serie de lovituri asupra Beirutului în cursul nopţii. În această rundă de atacuri, Israelul afirmă că a lovit zece clădiri ale Hezbollah în sudul Beirutului. (Rador/FOTO AI)