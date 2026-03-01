Israel: Opt persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 15:28 / actualizat: 1 martie 2026, 16:30

Opt persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri ”lovite direct” de o rachetă iraniană, relatează AFP şi Reuters, care citează serviciile de urgenţă israeliene.

”În sectorul Beit Shemesh, echipele de salvare şi ambulanţierii au constatat decesul a opt persoane”, a anunţat Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, într-un comunicat.

De asemenea, au fost evacuate 28 de persoane, dintre care două în stare gravă.

Localitatea Beit Shemesh se află la aproximativ 40 de kilometri vest de Ierusalim. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)